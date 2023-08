🔴⚪✍🏻| Ιβάν Μπρίνιτς καλώς όρισες στον 𝚶𝚲𝚼𝚳𝚷𝚰𝚨𝚱𝚶! / Ivan Brnic welcome to 𝐎𝐋𝐘𝐌𝐏𝐈𝐀𝐂𝐎𝐒!

#Olympiacos #Welcome #Transfer #Brnic #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/I7lJcR9Tzu