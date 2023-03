«98 ολόκληρα χρόνια θριάμβων και δόξας που δημιούργησαν μια μεγαλειώδη αθλητική ιστορία, ένα ΘΡΥΛΟ των σπορ και μια οικογένεια εκατομμυρίων φιλάθλων που κυματίζουν υπερήφανα καθημερινά την Ερυθρόλευκη! Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ συνεχίζει να γιγαντώνεται και να αποτελεί πλέον μια παγκόσμια αθλητική δύναμη. Ταυτόχρονα, ανοίγει τη μεγάλη του αγκαλιά για όσους το έχουν ανάγκη επιστρέφοντας την αγάπη του κόσμου.Δε θα σταματήσουμε να προσπαθούμε να γράφουμε όλοι μαζί χρυσές σελίδες στο Θρυλικό βιβλίο της Ιστορίας μας. Με όραμα και σκληρή δουλειά θα συνεχίσουμε αλύγιστοι να μεταφέρουμε την σημαία μας διαρκώς ψηλότερα.Στιγμές της δόξας σου, χαρές δικές μας.Ζήτω ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ!​​»“98 years of triumphs and glory that created a magnificent sporting history, a LEGEND of sports, and a family of millions of fans who proudly wave the Red-and-White flag every day!The OLYMPIC CLUB OF FANS OF PIRAEUS (Olympiacos Syndesmos Filathlon Peiraios) continues to grow and is now a global sports force. At the same time, the club opens its big embrace to those in need by reciprocating the people’s love.We will forever try to write a golden course in our Legendary history.We will continue unbending, with vision and hard work, to carry our flag ever higher.Υour moments of glory, are our moments of happiness.Long live OLYMPIACOS!​”#Olympiacos #Olympiacos98 #98LegendaryYears #HappyBirthday #Anniversary #WeKeepOnDreaming #Greece #Football #Piraeus #LovePiraeus #Marinakis Olympiacos FC