Κόμπι Μπράιαντ: Το μακάβριο tweet πριν 8 χρόνια που βγήκε αληθινό

Ένα μακάβριο tweet, που όμως έμελε να βγει αληθινό, κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου, μετά την είδηση του θανάτου του Κόμπι Μπράιαντ.

Χρήστης του Twitter είχε γράψει σε ανύποπτη στιγμή ότι ο θρύλος του ΝΒΑ θα σκοτωθεί από πτώση ελικοπτέρου.

«O Κόμπι Μπράιαντ θα καταλήξει νεκρός μετά από ατύχημα με ελικόπτερο» έγραφε στην μακάβρια πρόβλεψή του.

Ο ίδιος χρήστης, βλέποντας ότι το ποστάρισμά του έγινε viral, βγήκε και ζήτησε συγγνώμη, με πολλούς να του ζητούν να το διαγράψει.

Κάποιοι έσπευσαν να πουν ότι το tweet είναι «πειραγμένο» με μία εφαρμογή που σου επιτρέπει να αλλάξεις την ημερομηνία του, όμως ακόμα αυτό δεν έχει διευκρινιστεί.

Kobe is going to end up dying in a helicopter crash

