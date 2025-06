Οι Ιταλοί συνεχίζουν να γράφουν για το ενδιαφέρον της Μίλαν για το wonderkid του Ολυμπιακού, Χρήστο Μουζακίτη, την ώρα που ενδιαφέρον για τον μέσο των ερυθρολεύκων δείχνει και η Ατλέτικο Μαδρίτης.

Το τελευταίο δημοσίευμα έχει την υπογραφή του Οράτσιο Ακομάντο, με τον Ιταλό ρεπόρτερ να αναφέρει πως ο «Μούζα» είναι μεταξύ των μέσων που παρακολουθούν οι ροσονέρι για την ενίσχυσή τους στον άξονα, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα ότι ο παίκτης αρέσει στην Ατλέτικο και πως οι αξιώσεις του Ολυμπιακού ανέρχονται στα 30 εκατομμύρια ευρώ.

🚨#Milan, tra i profili seguiti per il centrocampo c'è anche quello di Christos #Mouzakitis, talento dell'#OlympiacosFC. Per lui 36 partite, 2 gol e 4 assist in tutte le competizioni. Piace anche all'Atletico Madrid. La richiesta dei greci è di circa 30M.