Η Τσέλσι μπήκε δυναμικά στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, που διεξάγεται στις ΗΠΑ, νικώντας τη Λος Άντζελες FC με 2-0 στο άδειο «Mercedes-Benz Stadium» της Ατλάντα. Στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής του 4ου ομίλου, η αγγλική ομάδα έδειξε από την αρχή ότι έχει βλέψεις για διάκριση στη διοργάνωση.

Με ψυχολογία κι… αέρα απ’ την κατάκτηση του εφετινού Conference League, οι «μπλε» πήραν απ’ τα πρώτα λεπτά τα ηνία του αγώνα κι απείλησαν σοβαρά με το πλασέ του Μαντουέκε στο 18’ που βρήκε σε ετοιμότητα τον Γιορίς. Στο 34’ η αγγλική ομάδα άνοιξε το σκορ, όταν από εξαιρετική μπαλιά του Τζάκσον στο χώρο, ο Νέτο «άδειασε» τον αντίπαλό του με ωραία κοφτή ντρίμπλα και με δυνατό αριστερό σουτ έκανε το 1-0.

Η Τσέλσι μπήκε επιθετικά και στο δεύτερο μέρος και στο 54’ έχασε μοναδική ευκαιρία με τον Τζάκσον η προσπάθεια του οποίου κόπηκε πάνω στη γραμμή, ενώ στο 56’ ο Μπουάνγκα μπήκε με δύναμη στην περιοχή και λίγο έλειψε να ισοφαρίσει, αλλά ο Σάντσες απέκρουσε με τα πόδια.

Pedro Neto with a MOTM performance 🔥



Watch all of his moments from @ChelseaFC's win 👀



Watch the @FIFACWC | June 14 – July 13 | Every game. Free. | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #CHELAF pic.twitter.com/4MgEfzwxBU