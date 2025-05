Ο Ολυμπιακός, όπως είπε και ο Γιώργος Μπαρτζώκας, πήγε στο Final Four του Άμπου Ντάμπι με αποκλειστικό στόχο την κατάκτηση της Euroleague αλλά θα παίξει στον μικρό τελικό με τον Παναθηναϊκό καθώς ηττήθηκε στον ημιτελικό με 68-78 από τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη.

Οι «ερυθρόλευκοι» τερμάτισαν στην 1η θέση της κανονικής περιόδου, απέκλεισαν τη Ρεάλ Μαδρίτης με 3-1 στα play off και πήγαν για 4η συνεχόμενη φορά στο Final Four. Πρόκειται για επίδοση-ρεκόρ για ελληνική ομάδα, για τους Πειραιώτες όμως το ζητούμενο δεν ήταν να πάνε σε ακόμη ένα Final Four. Το ζητούμενο, όπως έδειξαν και οι μεταγραφές των Φουρνιέ και Βεζένκοβ το περασμένο καλοκαίρι, ήταν η κατάκτηση του τροπαίου αλλά τελικά αυτό χάθηκε ξανά…

Το παιχνίδι ήταν κλειστό από το ξεκίνημά του, με τους «ερυθρόλευκους» να προηγούνται με 4-0 και 15-11, οι Μονεγάσκοι όμως απαντούσαν πάντα και τελικά η πρώτη περίοδος έκλεισε με το σκορ ισόπαλο, 17-17. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη μπήκε καλύτερα στη δεύτερη και ξέφυγε με +4 (17-21), αυτή του Γιώργου Μπαρτζώκα όμως έκανε σερί 6-0 και προσπέρασε (23-21).

Από εκείνο το σημείο κι έπειτα, όμως, το παιχνίδι άρχισε να στραβώνει, με τους Γάλλους να είναι άψογοι αμυντικά και να βρίσκουν λύσεις στην επίθεση με τον εκπληκτικό Τζέιμς, καταφέρνοντας να πάνε στα αποδυτήρια, στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, έχοντας το προβάδισμα (35-32).

Η Μονακό μπήκε πολύ δυνατά στην τρίτη περίοδο και με καλάθια των Τάις, Ντιαλό και Μπλόσομγκεϊμ προηγήθηκε με 45-38 στο 25′ και με 52-40 στο 27′, κόντρα σε έναν Ολυμπιακό που είχε μπλοκάρει εντελώς και έπαιρνε πόντους μόνο από τον Φουρνιέ. Ο Γάλλος ήταν ο μόνος που έδειχνε να το πιστεύει και με δικά του καλάθια οι «ερυθρόλευκοι» μείωσαν σε 51-57 στο 30′.

Η ομάδα του Μπαρτζώκα ήταν φανερό ότι έπρεπε να ανεβάσει ρυθμό αλλά δεν μπήκε καλά ούτε στο τελευταίο δεκάλεπτο, με το σκορ να γίνεται 51-62 στο 31′. Ο Φουρνιέ συνέχιζε να προσπαθεί αλλά ήταν μόνος του και η Μονακό πήγε και στο +12 (70-58), με τον Ολυμπιακό να μην καταφέρνει να ανατρέψει την κατάσταση και να ηττάται με 78-68, κλείνοντας ραντεβού με τον Παναθηναϊκό στον… μικρό τελικό.

Τα δεκάλεπτα: 17-17, 32-35, 51-57, 68-78