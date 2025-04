Οι Ρωσίδες αθλήτριες της καλλιτεχνικής κολύμβησης, Μάγια Ντορόσκο και Τατιάνα Γκαντάι, αναδείχθηκαν νικήτριες στο τεχνικό πρόγραμμα του δεύτερου σκέλους του Παγκοσμίου Κυπέλλου που διεξάγεται στην Αίγυπτο, επικρατώντας έναντι της ομάδας της Ουκρανίας.

Το ρωσικό δίδυμο, που συμμετείχε υπό ουδέτερη σημαία λόγω των διεθνών κυρώσεων, παρουσίασε το δυσκολότερο πρόγραμμα και εξασφάλισε την κορυφή του βάθρου. Οι Ουκρανές Ντάρια Μοσίνσκα και Αναστασία Σμόνινα αρκέστηκαν στο ασημένιο μετάλλιο, ενώ οι Καναδέζες Όντρεϊ Λαμόθε και Χιμένα Ορτίζ Μοντάνο κατέλαβαν την τρίτη θέση.

Η τελετή απονομής σημαδεύτηκε από ένταση, καθώς οι Ουκρανές αθλήτριες αρνήθηκαν να συγχαρούν τις Ρωσίδες και απέφυγαν να φωτογραφηθούν μαζί τους, αποχωρώντας πριν τη λήψη της καθιερωμένης αναμνηστικής φωτογραφίας.

⚡️ Ukrainian swimmers Moshynska and Shmonina refused to shake hands or take a photo with Russian athletes after winning silver in Egypt.



Similar actions by Ukrainian athletes aim to prevent Russian propaganda from portraying Ukrainians and Russians as “one people” — a narrative… pic.twitter.com/dEOMwPa5VE