Σοκαριστικές στιγμές έζησε η τενίστρια Έμμα Ραντουκάνου κατά τη διάρκεια του αγώνα της στο Dubai Open, όταν αντιλήφθηκε την παρουσία ενός άνδρα στις κερκίδες, ο οποίος στο παρελθόν είχε επιδείξει «εμμονική συμπεριφορά» προς το πρόσωπό της.

Το περιστατικό σημειώθηκε στον αγώνα της με την Καρολίνα Μούχοβα, ο οποίος είχε ήδη καθυστερήσει λόγω βροχής. Η 22χρονη βρετανίδα αθλήτρια, εμφανώς ταραγμένη, πλησίασε τη γερμανίδα διαιτητή, Μίριαμ Μπλέι, ζητώντας τη βοήθειά της. Αμέσως μετά, απομακρύνθηκε και κρύφτηκε πίσω από την καρέκλα της διαιτητή, όπου η αντίπαλός της προσπάθησε να την παρηγορήσει, ενώ οι διοργανωτές κλήθηκαν να επιληφθούν της κατάστασης.

