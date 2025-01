Νέο συμβόλαιο υπογράφει με την Αλ Νασρ ο πορτογάλος σούπερ σταρ Κριστιάνο Ρονάλντο, το οποίο θα του αποφέρει 183 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, που ισοδυναμεί με 15 εκατομμύρια ευρώ το μήνα ή 3,8 εκατομμύρια ευρώ την εβδομάδα, γεγονός που θα τον καθιερώσει ως τον πιο ακριβοπληρωμένο ποδοσφαιριστή στον κόσμο!

Ένας παράγοντας που επηρέασε την απόφασή του να ανανεώσει το συμβόλαιό του είναι η δέσμευση του συλλόγου να δημιουργήσει μια ισχυρότερη ομάδα, η οποία θα ανταγωνιστεί τις Αλ Ιτιχάντ και Αλ Χιλάλ στο πρωτάθλημα της Saudi Pro League.

Οι αναφορές δείχνουν ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο επιθυμεί να παίξει δίπλα σε παίκτες που εμπιστεύεται και ένα αξιοσημείωτο όνομα που συνδέεται είναι ο Κασεμίρο.

🚨 Cristiano Ronaldo's new contract with Al-Nassr will earn him an annual salary of $220M.



• $18M a month

• $4.2M a week

• $602K a day

• $25K an hour

• $416 a minute

• $7 a second.



By the time you would have read this post, he would've made ≈ 100$. 😅 pic.twitter.com/i79eVCtUG8