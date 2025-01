Η κορυφαία ελληνίδα τενίστρια, Μαρία Σάκκαρη αποκλείστηκε από τον πρώτο γύρο του Australian Open , γνωρίζοντας την ήττα από την Κολομβιανή Οσόριο με 2-1 σετ, έπειτα από σκληρή μάχη.

Μετά από 2 ώρες και 32 λεπτά παιχνιδιού, η Οσόριο νίκησε τη Μαρία Σάκκαρη με 6-4, 6-7 (4), 6-4 και προκρίθηκε στον 2ο γύρο του Australian Open, όπου την περιμένει η Ονς Τζάμπερ.

Η Μαρία Σάκκαρη δε βρίσκεται σε καλή αγωνιστική κατάσταση, καθώς έχει επιστρέψει εδώ και λίγο καιρό έπειτα από πολύμηνη απουσία λόγω τραυματισμού.

Για τη Σάκκαρη ήταν η 1η φορά που χάνει στην πρεμιέρα της στη Μελβούρνη από το 2021.

A rollicking contest comes to a close!



It's @CamiOsorioTenis who gets the better of Maria Sakkara, finally, after two-and-a-half hours.



She's through 6-4 6-7(4) 6-4



It's only round one, by the way! How good is this!@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen… pic.twitter.com/W15PWPiTuD