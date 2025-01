Ρεπορτάζ από το εξωτερικό, βάζει στο «μεταγραφικό» τραπέζι του Ολυμπιακού τον πρώην εξτρέμ του Άρη, Λούις Πάλμα.

Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος Εκρέμ Κονούρ, ειδικός σε μεταγραφικά θέματα, αναφέρει πως οι «ερυθρόλευκοι», αλλά και η Τζένοα ενδιαφέρονται για τον winger της Σέλτικ.

«Τζένοα και Ολυμπιακός θέλουν να αποκτήσουν τον 24χρονο εξτρέμ της Σέλτικ, Λουίς Πάλμα», αναφέρει χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος σε τιτίβισμά του, που «κρατά» το όνομα του νεαρού εξτρέμ στο προσκήνιο για του Πειραιώτες, όντας μία περίπτωση που έχει προταθεί εδώ και καιρό και εξετάζεται.

Εκτός από τον Ολυμπιακό το σχετικό ρεπορτάζ στη χώρα του επιβεβαίωσε πριν μερικές μέρες πως για τον Πάλμα ενδιαφέρεται και η Τζένοα ενώ υπάρχουν και δύο ομάδες από το MLS που θα ήθελαν να τον εντάξουν στο δυναμικό τους, η Ατλάντα και το Ορλάντο.

Genoa and Olympiacos want to sign Celtic's 24-year-old winger Luis Palma. pic.twitter.com/aSqx83EZHU