Για άλλη μια σεζόν η Euroleague έκανε γνωστά τα αποτελέσματα της έρευνας που συμμετείχαν οι General Managers των ομάδων.

Για το ποιες ομάδες θα πάνε στο Final Four, ο Παναθηναϊκός συγκέντρωσε το 88.9% των ψήφων, ενώ ο Ολυμπιακός το 83.3%. Ακολουθεί η Φενέρμπαχτσε (66.7%) και η Μονακό με 61.1%.

Στην ερώτηση για τον MVP της Euroleague ο Ναν βρέθηκε στην κορυφή μαζί με τον Σορτς, και οι δύο 33.3%. O Ναν αναδείχθηκε και κορυφαίος clutch παίκτης.

Τέλος στην ερώτηση για την πιο δύσκολο ομάδα για να αντιμετωπίσεις, η κορυφή άνηκε στην Παρί και στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Ολυμπιακός με τη Ζάλγκιρις.

