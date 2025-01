Apuração do @danielfariasb no @diariojogada: David Luiz e seu staff deverão escolher entre as propostas de Fortaleza, Cruzeiro, Grêmio e Corinthians.



Áustria Viena (Áustria) e Olympiakos (Grécia) também mantém conversas, mas o jogador quer seguir no Brasil por conta da família. pic.twitter.com/ytgKKVhmUG