OFICIAL | Rah Sports Investments Limited é a nova acionista maioritária de 80% da recém-criada SAD do Rio Ave 🟢



Trata-se de uma empresa criada a 25 de janeiro de 2024, com sede no Chipre e 100% controlada por Miltiades Marinakis, filho de Evangelos Marinakis, dono do Olympiacos… pic.twitter.com/LegZFPrR7V