Ο Νίκος Χαρδαλιάς ανέφερε ότι η φιλοδοξία της κυβέρνησης είναι η ενίσχυση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, ώστε να μετατραπούν στο πιο σύγχρονο στράτευμα του ελληνικού κράτους.

Ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας μιλώντας στο 2nd Energizing Greece με θέμα «Achieving Growth in times of Crisis. Challenges for Innovative and Sustainable Economy and Growth», ανέφερε ότι «δεν έχουμε απωλέσει την ακόρεστη φιλοδοξία μας να συνεχίσουμε τη μετατροπή των Ενόπλων Δυνάμεων στο πιο σύγχρονο και ισχυρό στράτευμα στην Ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Μια αποτρεπτική δύναμη, η οποία θα λειτουργεί ως ο τελικός εγγυητής της ειρήνης και της σταθερότητας στα Βαλκάνια, στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο».

«Η κυβέρνησή μας», υπογράμμισε, «κατά την τελευταία τριετία, αντιμετωπίζοντας αλλεπάλληλες κρίσεις, κατά βάση προερχόμενες από το εξωτερικό, άδραξε την ευκαιρία προκειμένου να προωθήσει μια ριζική αναβάθμιση των δυνατοτήτων και του επιπέδου των Ενόπλων Δυνάμεων».

«Δεν αναφέρομαι αποκλειστικά στις εμβληματικού χαρακτήρα προμήθειες υπερσύγχρονων οπλικών συστημάτων, αλλά και στη βελτίωση της εκπαίδευσης του προσωπικού και των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας, στην επένδυση στην έρευνα και ανάπτυξη, καθώς και στις πρωτοβουλίες για τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος και την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας των στρατιωτικών υποδομών» διευκρίνισε ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας.

«Ζούμε», είπε, «σε μια εποχή κλιματικής κρίσης και έντονης αμφισβήτησης κάποιων βασικών γεωπολιτικών σταθερών, τις οποίες θεωρούσαμε δεδομένες στον μεταψυχροπολεμικό κόσμο».

«Σε αυτά τα χρόνια προβλήματα, ήρθαν να προστεθούν τα τελευταία έτη η πανδημία του κορονοϊού, ο πληθωρισμός, καθώς και η ενεργειακή κρίση, τα τελευταία ως απότοκα του πολέμου στην Ουκρανία» πρόσθεσε.

«Ο συνδυασμός όλων των παραπάνω, έχει οδηγήσει σε μια ιδιαίτερα εύθραυστη παγκόσμια οικονομία, και κάθε πρόβλεψη για τη μεσοπρόθεσμη εξέλιξή της, φαντάζει αυτή τη στιγμή παρακινδυνευμένη. Ασφαλώς, για την πατρίδα μας η συγκυρία αυτή διαφαίνεται εκ πρώτης όψεως ως ακόμα πιο ατυχής, καθότι ήρθε τη στιγμή που είχε ξεκινήσει δυναμικά η ανάκαμψη από μια ιδιαίτερα δύσκολη δεκαετία περικοπών και δημοσιονομικής λιτότητας» ξεκαθάρισε ο Ν. Χαρδαλιάς.