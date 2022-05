Με την αφρόκρεμα της αμερικανικής πολιτικής σκηνής θα συναντηθεί σήμερα ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στην Ουάσινγκτον. Εκεί, που χτυπάει η καρδιά της αμερικανικής διοίκησης, ο πρωθυπουργός θα παρουσιάσει την εικόνα της Ελλάδας του σήμερα, μιας χώρας που κατάφερε να εξέλθει από μια οικονομική κρίση πολλών χρόνων, να ορθοποδήσει και στην συνέχεια να ανταπεξέλθει σε μια σειρά κρίσεων οι οποίες όμως δεν κατάφεραν να ανακόψουν την προσπάθεια για ανάπτυξη και ευημερία των πολιτών της στο μέτρο του δυνατού.

Μια χώρα που δείχνει σε εχθρούς και φίλους ότι μπορεί να παίξει ηγετικό ρόλο στην περιοχή της, που συμβαδίζει με την εποχή της, που έχει προτάσεις και προσανατολισμό, που παίρνει πρωτοβουλίες, όπως για παράδειγμα στο θέμα της πανδημίας με το ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό, οι οποίες στην συνέχεια υιοθετούνται από τους εταίρους της.

Η σημερινή ηγεσία των ΗΠΑ, πάντα με γνώμονα τα συμφέροντά της, έχει πολύ διαφορετική στάση σε πολλά θέματα από την προηγούμενη και έτσι μπορεί να τείνει ευήκοον ους στα όσα έχει η Ελλάδα να προτείνει.

Η επίσημη επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον δεν έχει καμία σχέση με την προηγούμενη το 2020 όταν Πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ. Ένας ηγέτης, ο οποίος είχε εντελώς διαφορετική αντίληψη για όσα συμβαίνουν στην γειτονιά μας, που έκλεινε ξεκάθαρα το μάτι στην Τουρκία, που είχε αποσύρει την χώρα του από μεγάλους διεθνείς οργανισμούς και που ήταν αδιάφορος για θέματα μείζονος σημασίας όπως για παράδειγμα η κλιματική αλλαγή.

Έχει έτσι μεγάλη σημασία για την χρονική στιγμή στην οποία γίνεται με την ενεργειακή κρίση να είναι στο απόγειό της αλλά και τα ελληνοτουρκικά να μην είναι στο καλύτερο σημείο τους.

Επικοινωνιακή καταιγίδα

Ο πρωθυπουργός, θα παραχωρήσει και συνεντεύξεις. Η μια θα είναι σε ένα από τα μεγαλύτερα αμερικανικά δίκτυα το MSNBC και στην αμιγώς πολιτική εκπομπή Morning Joe, μια εκπομπή η οποία μετράει 15 χρόνια στον αέρα και έχουν παρελάσει μεγάλες προσωπικότητες της διεθνούς και εγχώριας πολιτικής σκηνής.

Λίγες ώρες αργότερα θα συμμετάσχει σε ανοιχτή συζήτηση με συνομιλητή τον δημοσιογράφο David Ignatius, στο πανεπιστήμιο Georgetown. Ο David Ignatius είναι ένας ιδιαίτερα γνωστός αμερικανός δημοσιογράφος και συγγραφέας με μεγάλη επιρροή στην χώρα του. Αρθρογραφεί στην Washington Post και θεωρείται από τους κορυφαίους στο είδος του.

Είναι ο άνθρωπος που έβγαλε εκτός εαυτού τον τότε πρωθυπουργό της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν το 2009 στο Φόρουμ του Νταβός όταν συντονίζοντας συζήτηση ανάμεσα στον ίδιο και τον Ισραηλινό Πρόεδρο Σιμόν Πέρες του έδωσε συνειδητά πολλές φορές λιγότερο χρόνο να απαντήσει στον συνομιλητή του, με αποτέλεσμα ο Ερντογάν να σηκωθεί και να φύγει ενοχλημένος.

«Δουλειά» στο παρασκήνιο από την ομογένεια

Ακόμα και πριν πατήσει σε αμερικανικό έδαφος ο Έλληνας πρωθυπουργός, η ομογένεια στο παρασκήνιο αλλά και στο προσκήνιο έκανε ό,τι μπορούσε για να αναδείξει την επίσκεψη αυτή αλλά και να επηρεάσει κέντρα λήψης αποφάσεων στην Ουάσινγκτον όσον αφορά στην Τουρκία.

Και όταν μιλάμε για την ομογένεια, δεν είναι μια γενική ιδέα αλλά πρόσωπα σε θέσεις κλειδιά στις ΗΠΑ με κάποιους από αυτούς να έχουν στενές προσωπικές σχέσεις με τον Τζο Μπάιντεν.

Θεωρείται μεγάλη επιτυχία για το ελληνικό λόμπυ ο Έλληνας πρωθυπουργός και σε αυτή την χρονική στιγμή να βρίσκεται στην Ουάσιγκτον πριν από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και να κάνει έτσι κοινωνό τον αμερικανό πρόεδρο στα ζητήματα της περιοχής μας.

Η πρώτη αποτίμηση των επαφών του πρωθυπουργού θα γίνει το βράδυ της Τρίτης, στο ξενοδοχείο «Willard Intercontinetal», στη λεωφόρο Πενσιλβάνια της Ουάσιγκτον, δίπλα στον Λευκό Οίκο.

Εκεί, στο δείπνο που θα παραθέσει η ελληνοαμερικανική κοινότητα προς τιμήν του πρωθυπουργού ο Έλληνας ηγέτης θα έχει την ευκαιρία και για να τους ενημερώσει για όλες τις επαφές του αλλά και να πάρει αυτό που ονομάζουν οι Αμερικανοί ως feedback για τον αντίκτυπο της επίσκεψής του στο Οβάλ Γραφείο αλλά και της ομιλίας του στο Κογκρέσο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο δείπνο αυτό θα βρίσκονται εκπρόσωποι από τις ισχυρότερες οργανώσεις των ομογενών, μεταξύ των οποίων οι AHI, AHEPA, National Hellenic Society, The Hellenic Initiative, Order of Saint Andrew the Apostle, Hellenic American Leadership Council, Leadership 100, Federation of Cypriot American Organizations και Oxi Day Foundation.

Οι Έλληνες που βάζουν πλάτη

Ένας από τους ομογενείς που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην πραγματοποίηση αυτού του ταξιδιού είναι ο Father Άλεξ, όπως τον αποκαλούν οι Έλληνες στις ΗΠΑ. Προσωπικός φίλος του Τζο Μπάιντεν εδώ και περισσότερο από 40 χρόνια, είναι μια μορφή που σέβονται όλοι καθώς έχει καταφέρει να φέρει κοντά στην Ορθόδοξη Εκκλησία προσωπικότητες από όλο το φάσμα της κοινωνίας.

Είναι δίπλα στον Αμερικανό πρόεδρο και μάλιστα τον έχει στηρίξει σε όλες τις δύσκολες προσωπικές τραγωδίες που έχει βιώσει όπως η απώλεια της πρώτης της συζύγου αλλά και ο θάνατος του γιου του Μπο Μπάιντεν από καρκίνο.

Η φράση: «Όταν μιλάει ο Άντυ Μανάτος ο πρόεδρος των ΗΠΑ τον ακούει με προσοχή», ακούγεται συχνά στην Ουάσιγκτον. Ο Άντυ Μανάτος, είναι από τους πιο ισχυρούς λομπίστες στις ΗΠΑ. Συναντά τακτικά τον Πρόεδρο των ΗΠΑ τον οποίον και συμβουλεύει. Είναι παντρεμένος με την Τίνα Μανάτος και έχει τέσσερα παιδιά και έξι εγγόνια.

Με καταγωγή από την Αρκαδία, η Ελληνίδα αντικυβερνήτης στην Καλιφόρνια Ελένη Τσακοπούλου Κουναλάκη είναι η πρώτη γυναίκα που εκλέγεται σε αυτή την θέση και θεωρείται από τα ισχυρά στελέχη του Δημοκρατικού κόμματος. Είναι στενή φίλη της αντιπροέδρου ων ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις και ήταν εκείνη που την πρότεινε για την θέση αυτή στον Τζο Μπάιντεν.

Κόρη του Άγγελου Τσακόπουλου ο οποίος συγκαταλέγεται στους ισχυρότερους Έλληνες της Αμερικής, έπαιξε επίσης καθοριστικό ρόλο στο να απευθυνθεί πρόσκληση στον Έλληνα πρωθυπουργό.

Εκτός από τους παραπάνω, η λίστα είναι ατελείωτη με τους Έλληνες ομογενείς που έβαλαν το λιθαράκι τους για την επίσκεψη αυτή. Επιφανείς καθηγητές σε μεγάλα αμερικανικά πανεπιστήμια, δημοσιογράφοι, αλλά και επιχειρηματίες που προωθούν σε κάθε ευκαιρία τα ελληνικά συμφέροντα στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Όλο το πρόγραμμα του πρωθυπουργού για σήμερα και αύριο

Σήμερα, Δευτέρα 16 Μαΐου, στις 14:30 ώρα Ελλάδας, ο Πρωθυπουργός θα δώσει συνέντευξη στην εκπομπή Morning Joe του τηλεοπτικού δικτύου MSNBC και στους δημοσιογράφους Joe Scarborough και Mika Brzezinski.

Στις 17:00 ώρα Ελλάδας ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε ανοιχτή συζήτηση με συνομιλητή τον δημοσιογράφο David Ignatius, στο πανεπιστήμιο Georgetown University.

Στις 22:30 ώρα Ελλάδας ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Joe Biden, στον Λευκό Οίκο.

Στις 00:00 ώρα Ελλάδας ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρακαθήσει σε δεξίωση που παρατίθεται προς τιμήν του στον Λευκό Οίκο από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ.

Αύριο, Τρίτη 17 Μαΐου, στις 16:40 ώρα Ελλάδας, ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Κογκρέσο, όπου θα έχει συνάντηση με την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Nancy Pelosi.

Στις 18:00 ώρα Ελλάδας ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθύνει ομιλία στην Κοινή Σύνοδο της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με την Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Kamala Harris.

Στις 19:00 ώρα Ελλάδας ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρακαθίσει σε δεξίωση που παραθέτει προς τιμήν του η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Στις 2:10 ώρα Ελλάδας ο κ. Μητσοτάκης θα παρακαθίσει σε δείπνο με εκπροσώπους ελληνοαμερικανικών οργανώσεων.