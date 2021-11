H Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) υπέγραψε «Σύμφωνο Συνεργασίας» με το Τμήμα για τα Δικαιώματα του Παιδιού του Συμβουλίου της Ευρώπης (Children’s Rights Division of the Council of Europe), με στόχο τον πολλαπλασιασμό των μηνυμάτων για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση.

H Έλενα Ράπτη Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης και Συντονίστρια της καμπάνιας «ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ» του Συμβουλίου της Ευρώπης για τον τερματισμό της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης στην Ελλάδα, ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Κ.Ε.Δ.Ε., Δημήτριο Παπαστεργίου για την επιλογή του να συμβάλλει στη μεγάλη προσπάθεια ενάντια στη σεξουαλική βία κατά των παιδιών. Πρόκειται για ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της ενημέρωσης ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας.

Η Βουλευτής δήλωσε: «Στην Ελλάδα, σύμφωνα με επίσημες στατιστικές το 16% των παιδιών, έχει πέσει θύμα κάποιας μορφής σεξουαλικής κακοποίησης ενώ εννιά στους δέκα δράστες βρίσκονται στο στενό οικογενειακό, συγγενικό ή φιλικό περιβάλλον του παιδιού. Το δικό μας μεγάλο στοίχημα είναι να βοηθήσουμε τα παιδιά να σπάσουν τη σιωπή! Η συνεργασία αυτή δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους Δήμους να μετέχουν στην πανευρωπαϊκή προσπάθεια για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης με τη χρήση όλων των ενημερωτικών εργαλείων του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γονέων και παιδιών».