Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον Τζο Μπάιντεν για την εκλογή του

Πριν από λίγη ώρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον Τζο Μπάιντεν για την εκλογή του στην προεδρία των ΗΠΑ.

«Ο Τζο Μπάιντεν είναι ένας πραγματικός φίλος της Ελλάδας και είμαι σίγουρος πως κατά τη διάρκεια της προεδρίας του οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών θα ισχυροποιηθούν ακόμη περισσότερο», έγραψε ο πρωθυπουργός στο μήνυμά του προς τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν.

Congratulations to US President-Elect @JoeBiden.

Joe Biden has been a true friend of Greece and I’m certain that under his presidency the relationship between our countries will grow even stronger. 🇬🇷🇺🇸

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) November 7, 2020