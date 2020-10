Ανακοίνωση Μπορέλ για τα Βαρώσια: Η ΕΕ ανησυχεί, «ζωτικής σημασίας ο σεβασμός των ψηφισμάτων του ΟΗΕ»

Τη σοβαρή ανησυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απόφαση του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν για το άνοιγμα των Βαρωσίων εξέφρασε οΎπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής Ζοζέπ Μπορέλ.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει το ΑΜΠΕ, ο κ. Μπορέλ αναφέρει στη γραπτή ανακοίνωσή του:

«Η ΕΕ εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία της για την απόφαση να προχωρήσει στο "άνοιγμα" από τις 8 Οκτωβρίου 2020 μέρους της περιφραγμένης περιοχής των Βαρωσίων, μετά την ανακοίνωση που έγινε στην Άγκυρα στις 6 Οκτωβρίου 2020.

Η ΕΕ υπογραμμίζει τη σημασία του καθεστώτος των Βαρωσίων, όπως ορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και θα συνεχίσει να καθοδηγείται από αυτά τα ψηφίσματα, ιδίως τα ψηφίσματα 550 (1984) και 789 (1992) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Από αυτήν την άποψη, η ΕΕ επαναλαμβάνει ότι ο πλήρης σεβασμός των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ είναι ζωτικής σημασίας και ζητεί την άμεση αντιστροφή των πρόσφατων ενεργειών.

Η ΕΕ υποστηρίζει την ταχεία επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, και παραμένει πλήρως δεσμευμένη για μία συνολική διευθέτηση του Κυπριακού στο πλαίσιο του ΟΗΕ και σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένων των ψηφισμάτων 550 και 789 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, και σύμφωνα με τις αρχές στις οποίες βασίζεται η ΕΕ. Περιμένει το ίδιο με την Τουρκία. Η ΕΕ είναι έτοιμη να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη στήριξη των διαπραγματεύσεων, μεταξύ άλλων διορίζοντας, μετά την επανάληψη, έναν εκπρόσωπο στις Υπηρεσίες Καλών Υπηρεσιών του ΟΗΕ».

