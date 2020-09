Δένδιας: Συζήτηση για την Ανατολική Μεσόγειο με τους πρέσβεις των κρατών-μελών της ΕΕ

Στο πρόγευμα εργασίας με τους πρέσβεις των κρατών-μελών της ΕΕ στη χώρα μας που διοργάνωσε η γερμανική πρεσβεία στην Ελλάδα και ο Γερμανός πρέσβης Έρνστ Ράιχελ συμμετείχαν ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας και ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.

«Συζητήσαμε για ευρωπαϊκά θέματα και τις περιφερειακές εξελίξεις, με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο» έγραψε σε σχετική ανάρτησή του στο προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο Ν. Δένδιας.

Ο Γερμανός πρέσβης με ανάρτησή του στο Twitter χαρακτήρισε «εξαιρετική» τη συνάντηση.

An excellent meeting that gave a lot of important insights! Many thanks to FM @NikosDendias and Alternate Minister @MVarvitsiotis. It was a pleasure to host you🇬🇷🇩🇪🇪🇺 https://t.co/quzdxJSG1C

