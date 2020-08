Τουρκικό ΥΠΕΞ: Έχουμε την ισχύ να καταστρέψουμε κάθε «συμμαχία του κακού»

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών με ανακοίνωσή του αναφέρει πως η Τουρκία έχει όλες τις δυνάμεις για να καταστρέψει κάθε «συμμαχία του κακού» στην Ανατολική Μεσόγειο.

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση το τουρκικό ΥΠΕΞ τονίζει ότι η Άγκυρα έχει τις δυνάμεις και την ικανότητα να καταστρέψει όλες τις συμμαχίες του κακού που έχουν συγκροτηθεί εις βάρος της στην Ανατολική Μεσόγειο.

Επίσης η ίδια ανακοίνωση σημειώνει ότι οι έρευνες στην περιοχή θα συνεχιστούν και ότι η τουρκική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή δεν αποσκοπεί στην κλιμάκωση των εντάσεων, αλλά έχει μόνο «αμυντικούς σκοπούς» εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας Χαμί Ακσόι «χειρονομία καλής θέλησης, την οποία κάναμε κατόπιν αιτήματος της Γερμανίας και της ΕΕ για να δοθεί η ευκαιρία στη διπλωματία και να αναζωογονηθούν τα κανάλια διαλόγου, δεν έλαβε καμία ανταπόκριση».

«Η Τουρκία θα ανατρέψει γρήγορα τη σατανική συμμαχία που διαμορφώθηκε εναντίον της και έχει την ικανότητα και τη δυνατότητα να το κάνει με δύναμη και αποφασιστικότητα»

Τι αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση: «Όπως είναι γνωστό, η σεισμική ερευνητική δραστηριότητα που είχε προγραμματιστεί για τον περασμένο Ιούλιο, εντός της υφαλοκρηπίδας του ερευνητικού μας σκάφους Oruç Reis και εντός των περιοχών αδειών που παραχωρήθηκαν στην TPAO (κρατική τουρκική πετρελαϊκή εταιρεία) από την κυβέρνησή μας το 2012, τέθηκε σε αναστολή για λίγο μετά από εντολή του Προέδρου μας.

Αυτή η χειρονομία καλής θέλησης, την οποία κάναμε κατόπιν αιτήματος της Γερμανίας και της ΕΕ για να δοθεί η ευκαιρία στη διπλωματία και να αναζωογονηθούν τα κανάλια διαλόγου, δεν έλαβε καμία ανταπόκριση.

Η Ελλάδα έχει δείξει ότι δεν είναι ειλικρινής και έντιμη σχετικά με τον διάλογο με την πειρατική συμφωνία που συνήψε με την Αίγυπτο στις 6 Αυγούστου 2020. Με αυτήν τη συμφωνία, παραβιάστηκε η υφαλοκρηπίδα της χώρας μας και της Λιβύης στην Ανατολική Μεσόγειο. Με αυτήν την εξέλιξη, το πλοίο Oruç Reis ξεκίνησε την προγραμματισμένη σεισμική ερευνητική δραστηριότητα από σήμερα.

Δεν υπάρχει νομική βάση για την Ελλάδα να αντιταχθεί στη δραστηριότητά μας.

Δεν εναπόκειται σε κανέναν να προσπαθήσει να αποκλείσει τη χώρα μας από τη Μεσόγειο, η οποία βρισκόταν υπό τουρκική κυριαρχία εδώ και αιώνες. Εκείνοι που ενεργούν με την αντίληψη "Είμαι ο μόνος ιδιοκτήτης" της Μεσογείου θα απογοητευτούν πικρά

Η Τουρκία θα ανατρέψει γρήγορα τη σατανική συμμαχία που διαμορφώθηκε εναντίον της και έχει την ικανότητα και τη δυνατότητα να το κάνει με δύναμη και αποφασιστικότητα.

Από την άλλη πλευρά, η στρατιωτική μας παρουσία στην περιοχή δεν στοχεύει να προκαλέσει κλιμάκωση και αποσκοπεί αποκλειστικά στην άσκηση του δικαιώματος νόμιμης άμυνας εάν είναι απαραίτητο. Φυσικά δεν επιτρέπεται η στρατιωτική επέμβαση σε πολιτικό πλοίο».

Κλιμακώνει επικίνδυνα η Άγκυρα: Νέα τουρκική Navtex – Στην κυπριακή ΑΟΖ το Oruc Reis

Κλιμακώνει επικίνδυνα την ένταση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο η Τουρκία καθώς εξέδωσε νέα Navtex-απάντηση στην ελληνική αντί-Navtex βγάζοντας τα ερευνητικά πλοία Oruc Reis, Ataman στην περιοχή για έρευνες.

Μάλιστα αναφέρουν ότι πραγματοποιούν σεισμικές έρευνες «στην τουρκική υφαλοκρηπίδα και συμφώνως με το Διεθνές Δίκαιο».

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, το Oruc Reis, πλέον βρίσκεται στην Κυπριακή ΑΟΖ και σύμφωνα με πληροφορίες δεν έχει ποντίσει ακόμη καλώδια.

Η νέα Navtex των Τούρκων

TURNHOS N/W : 1026/20

MEDITERRANEAN SEA

1. TURKISH FLAGGED R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZ HAN ARE CONDUCTING SEISMIC SURVER IN TURKEY’S CONTINENTAL SHELF ON BEHALF OF REPUBLIC TURKEY IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL LAW.

2. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCASTED NAVTEX MESSAGE NUMBER HA28-455/20 IN TURKISH NAVTEX SERVICE AREA. ANTALYA NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

3 ANTALYA TURK RADYO NAVTEX NR. FA26-1024/20 ISSTILL VALID AND EFFECTIVE. ANTALYA STATION WILL CONTIUNUE TO PROMULGATE NAVTEX MESSAGES FOR SAFETY OF MARIERS.

4. CANCEL THIS MESSAGE 232059Z AUG 20.

H ελληνική αντι-Navtex

Με αντί-NAVTEX απάντησε η Ελλάδα στην Τουρκία, μετά την νέα παράνομη τουρκική οδηγία της Αγκύρας που εξέδωσε νωρίτερα σήμερα για σεισμικές έρευνες του Oruc Reis ανοιχτά του Καστελόριζου.

Η αντί -Navtex, εκδόθηκε από τον σταθμό της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού του Ηρακλείου.

Ο σταθμός Ηρακλείου ανακοινώνει ότι ο σταθμός της Αττάλειας δεν έχει τη δικαιοδοσία για να εκδώσει Navtex για τη συγκεκριμένη περιοχή. Επισημαίνει ότι η περιοχή που δεσμεύεται αναφέρεται σε παράνομη δραστηριότητα και μάλιστα σε περιοχή που επικαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Mάλιστα καλούνται οι ναυτιλόμενοι να αγνοήσουν την τουρκική Navtex.