Τετ α τετ Νίκου Δένδια με τον Πάπα Φραγκίσκο στο Βατικανό

Δεκτός από τον Πάπα Φραγκίσκο στο Βατικανό έγινε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Στη συνάντηση με τον Ποντίφικα, ο οποίος «αποτελεί παγκόσμια έμπνευση για τις ανθρώπινες αξίες», όπως σημειώνει σε ανάρτηση στο twitter το υπουργείο Εξωτερικών, επιβεβαιώθηκαν οι στενές σχέσεις Ελλάδος- Βατικανού.

Ο κ. Δένδιας συναντήθηκε ακόμη με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό του Βατικανού, αρχιεπίσκοπο Edgar Peña Parra.

Στο επίκεντρο των συζητήσεών τους βρέθηκαν οι διμερείς σχέσεις, θέματα περιφερειακού και διεθνούς ενδιαφέροντος, το μεταναστευτικό, καθώς και η κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με την ανάρτηση στη σελίδα του υπουργείου στο twitter.

Αργότερα σήμερα, ο υπουργός Εξωτερικών θα εκφωνήσει ομιλία στο Κολέγιο Αμύνης του ΝΑΤΟ στη Ρώμη με θέμα την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας, τον ρόλο του ΝΑΤΟ και την αντιμετώπιση των προκλήσεων στη Νότια Ευρώπη.

#Vatican: FM @NikosDendias warmly received by His Holiness Pope Francis @Pontifex, a global inspiration for human values - excellent #Greece ???????? & #HolySee ???????? relations reaffirmed / Ο ΥΠΕΞ Ν. Δένδιας γίνεται δεκτός σε εγκάρδιο κλίμα από τον Πάπα Φραγκίσκο στο Βατικανό pic.twitter.com/tCRcmPZGQ3

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) 23 Οκτωβρίου 2019