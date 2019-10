«Η Κομισιόν στηρίζει πλήρως τη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για τη χρήση drones»

Με τοποθέτησή του στη διάσκεψη για την την αντιμετώπιση των απειλών των μη-επανδρωμένων εναέριων οχημάτων που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις Βρυξέλλες, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος τόνισε πως όπως πολλά τεχνολογικά επιτεύγματα, τα drones δημιουργούν πολλές ευκαιρίες, αλλά και προκλήσεις.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει πλήρως τις πρωτοβουλίες οι οποίες συμβάλλουν στη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος στην Ευρώπη για τη χρήση των εναέριων οχημάτων με νόμιμους, ασφαλείς και θετικούς τρόπους για τους πολίτες μας και την οικονομία», σημείωσε ο Ευρωπαίος επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας.

Ξεκινώντας την ομιλία του, ο κ. Αβραμόπουλος ανέφερε ότι η Διάσκεψη έχει σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και τον σχεδιασμό συλλογικών δράσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μεταξύ των εθνικών αρχών, των διεθνών εταίρων, του ιδιωτικού τομέα, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών. Συμπλήρωσε ότι, περιλαμβάνει επίσης τον σχεδιασμό μέτρων για την ορθή χρήση των drones, την ανάπτυξη στενότερης συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και την ευαισθητοποίηση του κοινού.

Εστιάζοντας περαιτέρω στη σημασία των drones, ανέφερε πως υπάρχουν πολλά θετικά παραδείγματα χρήσης τους. «Τα drones μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά αίματος από το ένα νοσοκομείο στο άλλο. Μπορούν να βοηθήσουν στην εξεύρεση εξαφανισμένων παιδιών ή σε επιχειρήσεις πυρόσβεσης. Η αστυνομία μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για να παρακολουθήσει την κυκλοφορία, να εντοπίσει υπόπτους και να διενεργήσει έρευνες», επισήμανε.

Και σύμφωνα με το Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, πρόσθεσε: «Οι πάροχοι κρίσιμων υποδομών μπορούν να επιβλέπουν αποτελεσματικότερα τις εγκαταστάσεις τους. Οι αερομεταφορείς μπορούν να επωφεληθούν από αυτά για να διενεργήσουν ελέγχους στους διαδρόμους και σε απομακρυσμένα σημεία. Στο μέλλον, μπορεί να δούμε ευρεία κλίμακα χρήσης των drones για την ταχεία και αποτελεσματική παράδοση δεμάτων».

Από την άλλη μεριά, σημείωσε ότι τα drones μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν με κακόβουλο ή απρόσεκτο τρόπο και να διαταράξουν την καθημερινότητά μας ή να βλάψουν τους πολίτες. «Οχήματα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επιθέσεις, όπως αυτές στην Ουκρανία, τη Συρία, το Ιράκ, τη Βενεζουέλα και πιο πρόσφατα στη Σαουδική Αραβία. Οι πρακτικές που χρησιμοποιούνται στα πεδία της μάχης μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν από τρομοκράτες σε όλο τον κόσμο. Η επιστροφή ξένων τρομοκρατικών μαχητών με πείρα στη χρήση των οχημάτων αυτών είναι επίσης ανησυχητική» εξήγησε.

Ωστόσο, κατέστησε σαφές πως η απειλή των drones δεν προέρχεται αποκλειστικά από τρομοκράτες. «Τα οχήματα αυτά χρησιμοποιούνται τόσο στην Ευρώπη όσο και σε όλο τον κόσμο για την παράνομη διακίνηση πέρα από τα σύνορα και τις φυλακές, την παρακολούθηση και τη διατάραξη των επιχειρήσεων εφαρμογής του νόμου την παρενόχληση και την παρακολούθηση ατόμων και τη δημιουργία αναταραχών, όπως έγινε πρόσφατα κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στο Λουξεμβούργο», παρατήρησε.

Αναφερόμενος σε μια άλλη πτυχή που προκαλείται από τη χρήσης τους, είπε ότι τα drones μπορούν επίσης να διαταράξουν σημαντικά τη λειτουργία των κρίσιμων υποδομών. Ενώ οι έρευνες για τα περιστατικά στα αεροδρόμια Gatwick και Heathrow βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, οι εμφανίσεις των drones πάνω από τα αεροδρόμια είχαν άμεσο αντίκτυπο σε ολόκληρο τον κόσμο και προκάλεσαν σημαντικές οικονομικές ζημίες, προσέθεσε.

Σε αυτό το πλαίσιο, ξεκαθάρισε πως η απάντησή στην αντιμετώπιση της ακατάλληλης χρήσης των εναέριων οχημάτων αυτών πρέπει να είναι σαφής και να ακολουθεί την πορεία των τεχνολογικών καινοτομιών. «Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. στις προσπάθειές τους να αντιμετωπίσουν την πιθανή επικίνδυνη χρήση των drones», ανέφερε ο κ. Αβραμόπουλος.

Παράλληλα, στάθηκε στην ανάγκη περαιτέρω αντιμέτρων για τη χρήση των drones, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανίχνευση, τον εντοπισμό και ακόμη και την παρεμπόδιση των οχημάτων αυτών. Στην κατεύθυνση αυτή, προέταξε πως η υποστήριξη αυτού του έργου αποτελεί προτεραιότητα της Επιτροπής και θα διερευνήσει με τα κράτη-μέλη τον καλύτερο τρόπο για να διευκολύνει τη δουλειά τους.

Καταληκτικά, υπογράμμισε πως «μόνο συλλογικά με μια ισχυρή Ένωση Ασφαλείας και έναν παγκόσμιο ρόλο ασφάλειας για την Ευρώπη, μπορούμε να προστατέψουμε αποτελεσματικά τους πολίτες μας», για να δηλώσει ικανοποιημένος για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην Ε.Ε. και που συνεχίζεται. «Η Ένωση Ασφαλείας που οικοδομούμε αφορά στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης, την ανταλλαγή πόρων και την αντιμετώπιση απειλών από κοινού», είπε.

.@EU_Commission supports Member States in their efforts to address the potential dangerous use of #drones: threat monitoring, support trainings, bring all stakeholders together, funding relevant research. #EUprotects https://t.co/FXflmR68cv pic.twitter.com/zjitA8pqXq

— Dimitris Avramopoulos (@Avramopoulos) October 17, 2019