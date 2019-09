Η Νέα Δημοκρατία διέγραψε μέλος της που αποκάλεσε πρόσφυγα «πίθηκο» και «απόβρασμα»

Οργή προκάλεσαν οι αναρτήσεις του μέλους του τομέα Υγείας της Νέας Δημοκρατίας, Θεόδωρου Γιάνναρου, στα social media, στις οποίες χαρακτήρισε «πίθηκο» και «απόβρασμα» τον Ιρανό πρόσφυγα Arash Hampay, ο οποίος ζει στην Ελλάδα.

Από το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: «Με απόφαση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιώργου Στεργίου διαγράφεται ο κ. Γιάνναρος Θεόδωρος του Δημητρίου από μέλος του κόμματος και χάνει όλα τα δικαιώματα και τα αξιώματα που απορρέουν από την ιδιότητα αυτή».

Αφορμή αποτέλεσε μία ανάρτηση του Hampay στο Twitter, στην οποία έγραψε «φασίστες, είμαι καλά στη νέα μου χώρα, θα συνεχίζω να αλλάξω το πρόσωπο και την ατμόσφαιρα στη νέα πόλη μου. Η πόλη μας πρέπει να καθαρίσει από τον φασισμό».

Hey fascists

I’m ok in my new country,

you can’t choose my movement, I will continue to change my new city face and atmosphere, our city has to be clean of fascism.#Athens pic.twitter.com/7kfNbj2qKT

— arash hampay آرش‌همپای (@AHampay) September 1, 2019