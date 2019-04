Ευρωεκλογές 2019: «Ναι» από τον Πέτρο Κόκκαλη στη διακήρυξη των «Πράσινων 10»

Τη στήριξή του στη διακήρυξη των «Πράσινων 10» περιβαλλοντικών οργανώσεων και το όραμά τους εξέφρασε ο υποψήφιος ευρωβουλευτής Πέτρος Κόκκαλης.

Ο κ. Κόκκαλης προτείνει την άμεση ενσωμάτωση των συγκεκριμένων προτεραιοτήτων για την περιβαλλοντική προστασία και την ευημερία των ανθρώπων, καθώς απαντούν με προοδευτικό, ριζοσπαστικό και βιώσιμο τρόπο στα κρίσιμα ερωτήματα ενόψει των επικείμενων ευρωεκλογών για το μέλλον της Ευρώπης.

Σε αυτό το πλαίσιο, υιοθετεί την πολιτική διακήρυξη που εξέδωσαν οι «Πράσινες 10» από τον Σεπτέμβριο του 2018. «Είναι ευθύνη όλων μας και δικαίωμα των νεότερων γενιών ο αγώνας για ριζικές αλλαγές, βασισμένες στην επιστημονική αλήθεια. Οι "Πράσινες 10" με τη διακήρυξή τους ενόψει ευρωεκλογών συμβάλλουν καθοριστικά στον αγώνα για μια Ευρώπη της βιώσιμης ανάπτυξης και της αλληλεγγύης», δήλωσε σχετικά.

Με την εν λόγω πολιτική διακήρυξη οι «Πράσινες 10» (CEE Bankwatch Network, BirdLife International, CAN Europe, European Environmental Bureau, Friends of the Earth Europe, Greenpeace, HEAL, Naturefriends International, Transport & Environment, WWF) προβάλλουν τέσσερις προτεραιότητες οι οποίες αναφέρονται:

- Σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που θέτει ως προτεραιότητα την προστασία του περιβάλλοντος και τη δράση για το κλίμα. Το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να δώσει εντολή στον νέο Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υλοποιήσει τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, οι οποίοι θα θέσουν το πλαίσιο της ανάπτυξης για την Ευρώπη μέχρι το 2030.

- Σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που στηρίζει το κράτος δικαίου και ενδυναμώνει την κοινωνία των πολιτών. Η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο πρέπει να στηρίξουν τους πολίτες και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, κάνοντας χρήση νομικών και χρηματοδοτικών μέσων, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη σέβονται το κράτος δικαίου.

- Σε καλύτερη διακυβέρνηση, όχι απορρύθμιση. Η επόμενη γενιά Ευρωπαίων ηγετών πρέπει να τερματίσει την τάση απορρύθμισης και να επικεντρωθεί ξανά στην υιοθέτηση νόμων για το δημόσιο συμφέρον. Οι νόμοι της Ε.Ε. πρέπει να βασίζονται στην επιστήμη, την ευρεία και γνήσια διαβούλευση, την άμεση υιοθέτηση και τη σωστή εφαρμογή τους.

- Σε υπεύθυνη και υποδειγματική Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η νέα Επιτροπή πρέπει να απεμπλέξει την εφαρμογή του δικαίου της Ε.Ε. από πολιτικές εξαρτήσεις και να γίνει ξανά ανεξάρτητο και αποτελεσματικό όργανο ελέγχου της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.