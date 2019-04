Βαρουφάκης: Ρε Αλέξη, θυμάσαι γιατί ήρθα εγώ εδώ;

«Ο λόγος που έχω χάσει φίλους από την Αριστερά είναι γιατί είμαι ευρωπαϊστής» δήλωσε ο πρώην υπουργός Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης, σε συνέντευξή του στην Έλλη Στάη και τον τηλεοπτικό σταθμό Open Beyond. Χαρακτήρισε «ιερή υποχρέωσή» του να καταγράφει τις συνομιλίες στο Eurogroup και αποκάλυψε μάλιστα πως το κάνουν αυτό και ο Ευκλείδης Τσακαλώτος και ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, ενώ πρόσθεσε πως έκανε ο ίδιος λάθος που εμπιστεύτηκε τον Αλέξη Τσίπρα.

Αναφερόμενος στην περίοδο της διαπραγμάτευσης, ο κ. Βαρουφάκης είπε: Η δική μου δουλειά ήταν να πάω στην Ευρώπη, είχα εντολή από τον ελληνικό λαό με 140.000 ψήφους, και να μην πάρουμε νέο δάνειο αν δεν γίνει αναδιάρθρωση των παλαιότερων χρεών. Εγώ την τίμησα την εντολή μου. Η προσπάθειά μου στο Eurogroup ήταν υπέρ της Ευρώπης. Όταν έλεγα όχι στον Ντάισελμπλουμ, στον Σόιμπλε και την τρόικα, το έλεγα ως βαθιά ευρωπαϊστής. Αυτοί εναντιώνονται στην Ευρώπη, όχι εγώ. Δεν θα ζητούσα ποτέ κάτι καλό για την Ελλάδα και κακό για την Ευρώπη».

Για τον πρωθυπουργό ξεκαθάρισε πως «δεν είχε αυταπάτες». Όπως είπε ο κ. Βαρουφάκης, το 2013 είχε προειδοποιήσει τον Αλέξη Τσίπρα ότι αυτό που γίνεται με τις τράπεζες στην Κύπρο είναι πρόβα τζενεράλε για το τι θα του κάνουν του ίδιου. Κλείσιμο τραπεζών και capital controls για να του επιβάλλουν ένα νέο μνημονιακό δάνειο. Του εξήγησα τι πρέπει να γίνει για να αποτρέψουμε τα capital controls και το κλείσιμο των τραπεζών. Συμφώνησε με αυτά και γι΄αυτό μου μίλησε για τη θέση του υπουργού Οικονομικών. Ο κ. Ντράγκι ήταν απόλυτα ενήμερος, είχαμε μεταξύ μας μια "ισορροπία τρόμου", θα μου κάνει αυτό κι εγώ θα κάνω το άλλο. Όταν κυβερνητικοί κύκλοι πίσω από την πλάτη μου του είπαν μην ανησυχείς δεν θα γίνει κάτι τέτοιο, μου τράβηξαν το χαλί κάτω από τα πόδια. Μιλάω για τον κ. Δραγασάκη».

Σχετικά με τις καταγραφές των συνομιλιών στο Eurogroup, ο πρώην υπουργός είπε πως όταν ζήτησε τα πρακτικά του Eurogroup δεν τα βρήκε. «Ξέρετε τι σημαίνει αυτό όταν λαμβάνονται αποφάσεις κεκλεισμένων των θυρών για το μέλλον ευρωπαϊκών χωρών; Όταν το έθεσα, μου είπε ο κ. Ντάισελμπλουμ ότι το Eurogroup δεν υπάρχει ως νομικό πρόσωπο άρα δεν υπάρχουν κανόνες και είπαν ότι οι συναντήσεις μας ήταν ανεπίσημες. Είχα ιερή υποχρέωση να καταγράφω τις συζητήσεις. Αυτό κάνουν όλοι οι υπουργοί Οικονομικών, αυτό κάνει και ο Ευκλείδης και ο Σόιμπλε». Πρόσθεσε πάντως πως με τον νυν υπουργό έχει να μιλήσει από τον Σεπτέμβρη του 2015.

Για όσα λέγονταν για την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ, ο κ. Βαρουφάκης τονίζει πως δεν υπήρχε το σχέδιο Σόιμπλε για Grexit, καθώς είχε βάλει βέτο η Μέρκελ. «Πάντως για μένα δεν ήταν το χειρότερο σενάριο αυτό. Το χειρότερο σενάριο για την Ελλάδα ήταν η συρρίκνωση και η ερημοποίησή της εντός του ευρώ» πρόσθεσε.

Αναφορικά με το δημοψήφισμα, ο πρώην υπουργός εξήγησε πως ήξερε τι θα κάνει ο πρωθυπουργός, πριν το δημοψήφισμα, ήλπιζε όμως ότι το 62% θα του άλλαζε γνώμη. «Δεν γνωρίζω γιατί άλλαξε ο πρωθυπουργός. Συμφωνώ με τον κ. Τσίπρα για τη δήλωσή του "το λάθος μου ήταν κάποιες επιλογές προσώπων". Βέβαια το λάθος το έκανα εγώ που εμπιστεύτηκα τον κ. Τσίπρα». τόνισε.

Στη διάρκεια της εκπομπής προβλήθηκε για πρώτη φορά κι ένα βίντεο από το βράδυ του δημοψηφίσματος, το οποίο είχε τραβήξει η σύζυγος του Γιάννη Βαρουφάκη Δανάη Στράτου. «Ήταν ιδέα της γυναίκας μου να ηχογραφηθεί αυτό το βίντεο. Ήθελε ως καλλιτέχνης να αποτυπώσει με τον δικό της τρόπο αυτές τις μέρες, βοηθώντας με παράλληλα να κρατήσω εγώ ένα ημερολόγιο. Εγώ δεν είχα τον χρόνο τότε να το κάνω αυτό. Έχω τουλάχιστον 350 βίντεο από εκείνες τις ημέρες» εξήγησε ο πρώην υπουργός.

Στο βίντεο απευθύνεται στον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και λέει, μεταξύ άλλων πως το 61,5% είναι τεράστιο κεφάλαιο που πρέπει να το χρησιμοποιήσει, να το διαχειριστεί «με μεγαλύτερο σεβασμό απ’ αυτόν που έδειξε στον λαό αυτόν εδώ έξω πριν από το δημοψήφισμα».

«Όταν δίνεις στον εχθρό την αίσθηση ότι μπορεί να επιλέξει ποιους συνεργάτες σου θα κάψει και ποιους θα αφήσει, σ’ έχει ακυρώσει εσένα. Μου λέει, αυτό που σκέφτομαι να κάνω είναι αναδιάρθρωση του κυβερνητικού σχήματος για να μην στοχοποιούν εσένα και να πάρεις εσύ το Οικονομίας, να πάρει ο Ευκλείδης το Οικονομικών. Ε όχι, Αλέξη μου, και να σου πω γιατί όχι. Εμένα με γνώρισες επειδή έχω κάνει όλη αυτή τη δουλειά για το χρέος. Ζω, αναπνέω, σκέφτομαι, ονειρεύομαι τη μείωση του χρέους. (...) Εγώ του λέω “ρε Αλέξη θυμάσαι γιατί ήρθα εγώ εδώ; Γιατί μου ζήτησες να έρθω να σε βοηθήσω σε αυτά τα ζητήματα και βουλευτής έγινα όχι γιατί ήθελα να είμαι βουλευτής αλλά γιατί δεν ήθελα να είμαι δοτός υπουργός. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα παραπάνω από το να διαφυλάξω την αξιοπρέπειά μου και αύριο να φύγω βοηθώντας παράλληλα τον άνθρωπο που θα με αντικαταστήσει που είναι ο πιο κοντινός μου εκεί μέσα, ο Ευκλείδης. Αυτή είναι η δική μου η ευθύνη. Και ξέρεις κάτι; We live to fight another day. Γιατί αυτός ο αγώνας μόλις τώρα ξεκινάει Δανάη, μόλις τώρα ξεκινάει».