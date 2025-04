«Η Ελλάδα έχει κάθε συμφέρον να συνεχίσει τη διεθνή συζήτηση για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και ταυτόχρονα να προωθήσει την επίτευξη των κλιματικών στόχων», τόνισε η Αλεξάνδρα Σδούκου, εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, στην ομιλία της στο 4ο Διεθνές Συνέδριο TMM_CH (Transdisciplinary Multispectral Modelling and Cooperation for the Preservation of Cultural Heritage) για την Αντιμετώπιση Παγκόσμιων Προκλήσεων που διοργανώνει 7-9 Απριλίου στο Ίδρυμα Ευγενίδου, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, υπό την αιγίδα του υπουργείου Ανάπτυξης σε συνεργασία με το υπουργείο Εξωτερικών.

«Στην Ελλάδα έχουμε πολύ πλούσια ιστορία», τόνισε χαρακτηριστικά αναφερόμενη στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς «και την ίδια ώρα θέλουμε να είμαστε πρωτοπόροι στην επίτευξη των κλιματικών στόχων, οπότε πρέπει να βρούμε τρόπο να «παντρέψουμε» τις δύο έννοιες και να εφαρμόσουμε τολμηρές πολιτικές», σημείωσε με έμφαση η Αλεξάνδρα Σδούκου, στην πρώτη της δημόσια ομιλία μετά τον ορισμό της από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη θέση της εκπροσώπου Τύπου της ΝΔ.

Μιλώντας στα αγγλικά στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο, αναφέρθηκε στη δέσμευση και τις προσπάθειες, από την αρχή της θητείας της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη το 2019, ξεχωρίζοντας τη διεθνή πρωτοβουλία που ξεκίνησε ο πρωθυπουργός για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και την προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Η οποία, όπως σημείωσε, κέρδισε γρήγορα διεθνή υποστήριξη περιλαμβανομένου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, της UNESCO, του Διεθνούς Μετεωρολογικού Οργανισμού, του Συμβουλίου της Ευρώπης και πάνω από 100 χωρών μελών του ΟΗΕ. Για να γίνει αυτό το όραμα πράξη, ανέλυσε η κ. Σδούκου, «δημιουργήσαμε αυτό που ονομάστηκε ευέλικτος μηχανισμός, που ήταν μια συνεργατική ομάδα από εκπροσώπους της Ελλάδας, της UNESCO, του πλαισίου του ΟΗΕ, και η αποστολή είναι απλή αλλά ισχυρή: να συνδέσουμε την επιστημονική γνώση με πρακτικά εργαλεία για τον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, ώστε να έχουμε έξυπνες λύσεις». Με το ίδιο σκεπτικό συνέδεσε επίσης την πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης να φιλοξενήσει στη χώρα μας την 9η Διεθνή Διάσκεψη «Our Ocean Conference» για την προστασία των ωκεανών και των θαλασσών του πλανήτη μας. Ακόμη αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη στάση της ελληνικής κυβέρνησης στην COP29, ενώ ο συντονιστής του πάνελ, σύμβουλος του πρωθυπουργού Γιώργος Κρεμλής, αναφέρθηκε πιο αναλυτικά τόσο στην παρουσία της Ελλάδας στην COP 28, όσο και στον σχεδιασμό για την επερχόμενη διεθνή διάσκεψη COP 30.

Η κ. Σδούκου ανέλυσε ότι στην Ελλάδα έχουμε μνημεία που κινδύνευσαν στο παρελθόν από περιβαλλοντικούς παράγοντες και την κλιματική κρίση, θυμίζοντας τόσο την Ακρόπολη με τις απειλές από τη ρύπανση τη δεκαετία του 1980, όσο και νεότερες απειλές σε αρχαιολογικούς χώρους στην Ολυμπία, στις Μυκήνες, στη Βεργίνα και αλλού. Εξήρε μάλιστα ιδιαίτερα τη μακρά επιστημονική και τεχνοκρατική συμβολή της προεδρεύουσας του συνεδρίου, ομότιμης καθηγήτριας ΕΜΠ, Τώνιας Μοροπούλου, στην προστασία πολλών μνημείων της χώρας αλλά και διεθνώς. Τόνισε όμως ότι αυτές οι απειλές από την κλιματική κρίση δεν είναι ελληνικό φαινόμενο και παρέθεσε επιστημονικά στοιχεία που δείχνουν ότι το 86%, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, των πολιτιστικών μνημείων ολόκληρης της περιοχής της Μεσογείου, η οποία είναι από τις πιο ευάλωτες περιοχές στην κλιματική αλλαγή, κινδυνεύει από τα φαινόμενα που προκαλεί η κλιματική κρίση. Σε επιστημονική μελέτη που παρέθεσε, αναλύθηκαν 244 περιοχές – μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO στη Μεσόγειο, πολλά από αυτά αρχαία μνημεία, και τα αποτελέσματα ήταν κρίσιμα: 35 μνημεία είναι σε πολύ μεγάλο κίνδυνο, 12 μνημεία σε εξαιρετικά μεγάλο κίνδυνο. «Αν αυτό δεν είναι κλήση αφύπνισης για την προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, δεν ξέρω τί είναι», τόνισε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας περισσότερο με την εμπειρία της στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τα προηγούμενα χρόνια παρά ως εκπρόσωπος τύπου της ΝΔ, η κ. Σδούκου τόνισε ότι υπάρχουν σήμερα νέοι τρόποι για να κάνουμε τα νεότερα μνημεία μας μοντέλα ανάδειξης για την προστασία τους και την ανθεκτικότητα, αναδεικνύοντας σε αυτό τον ρόλο του συνεδρίου. Πρόσθεσε με νόημα ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στο να βοηθήσουμε τις τοπικές κοινότητες να προσαρμοστούν στην κλιματική αλλαγή με παροχή οικονομικής και τεχνικής υποστήριξης, ανάπτυξη των δεξιοτήτων και προγραμμάτων προστασίας των μνημείων. «Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε τους ευάλωτους πληθυσμούς που μπορούν να φέρουν τις ανάγκες και γνώσεις τους, που θα βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε μαζί τις κλιματικές προκλήσεις», σημείωσε η κ. Σδούκου.