Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το απόγευμα στο Κέντρο Κυκλικής Καινοτομίας της Τήλου, όπου γίνεται η διαχείριση των αποβλήτων στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος κυκλικής οικονομίας Just Go Zero Tilos.

Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε από τον Θανάση Πολυχρονόπουλο, Πρόεδρο του ομίλου Polygreen που δημιούργησε το Κέντρο, για τις πρότυπες πρακτικές διαλογής και ανακύκλωσης που εφαρμόζονται, χάρη στις οποίες το ακριτικό νησί έχει καταφέρει να μηδενίσει την ταφή απορριμμάτων κι έχει λάβει την πιστοποίηση Zero Waste Cities, προστατεύοντας το περιβάλλον και βελτιώνοντας τη ζωή τόσο των δημοτών όσο και των επισκεπτών.

Κατά την επίσκεψή του στο Κέντρο, που κατασκευάστηκε στη θέση του παλιού αποκατεστημένου ΧΥΤΑ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Χαίρομαι ιδιαίτερα που μου δίνεται η δυνατότητα να επισκεφτώ αυτήν την καινοτόμα σε παγκόσμιο επίπεδο εγκατάσταση, διότι πράγματι εδώ πέρα στην Τήλο, αγαπητή Δήμαρχε, αγαπητέ κύριε Περιφερειάρχα, γίνεται κάτι πρωτοποριακό σε παγκόσμια κλίμακα. Έχουμε πετύχει ουσιαστικά να έχουμε ένα νησί χωρίς να υπάρχει χώρος ταφής απορριμμάτων και να έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο ανακύκλωσης το οποίο αγγίζει το 90%.

Αυτό προφανώς προϋποθέτει τη συμμετοχή των κατοίκων, τη σωστή εκπαίδευση, αλλά και τις υποδομές, οι οποίες να μπορούν σε μία τέτοια εγκατάσταση να διαχωρίζουν το ανακυκλώσιμο υλικό, να παράγουν οργανικό κομπόστ και ταυτόχρονα να διαχειριζόμαστε και το υλικό το οποίο δεν είναι ανακυκλώσιμο.

Θέλω να ευχαριστήσω και πάλι και τον Περιφερειάρχη για το γεγονός ότι ο ΦοΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου θα αναλάβει πια την αποκομιδή των απορριμμάτων, έτσι ώστε να υποστηρίξει αυτό το καινοτόμο project, και να επαναλάβω τη βούληση της Ελληνικής Κυβέρνησης το μοντέλο τη Τήλου να μπορέσουμε να το αναπαράγουμε σε όλα τα νησιά αντίστοιχου μεγέθους.

Έχετε ανοίξει τον δρόμο εδώ, έχετε δείξει τις τεράστιες δυνατότητες της κυκλικής οικονομίας. Αυτό είναι κάτι το οποίο βοηθά και το ίδιο το branding του νησιού, το κάνει πολύ πιο γνωστό σε όσους έχουν ιδιαίτερα αυξημένες οικολογικές ευαισθησίες. Και, έχοντας πια στη διάθεσή μας τα αντίστοιχα χρηματοδοτικά εργαλεία, θέλουμε η Τήλος να αποτελέσει το μοντέλο για να μπορέσουμε να έχουμε αντίστοιχα συστήματα κυκλικής οικονομίας σε όλα τα νησιά μας.

Προφανώς και οι στόχοι που αφορούν τη συνολική ανακύκλωση πρέπει να επιτευχθούν, αλλά τα μικρά νησιά προσφέρονται για εργαστήρια περιβαλλοντικής καινοτομίας. Αποδείξατε εδώ στην Τήλο ότι μπορούμε να το κάνουμε και τώρα πρέπει να το κάνουμε και στα υπόλοιπα νησιά αντίστοιχου ή και λίγο μεγαλύτερου μεγέθους».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις όπου κατηγοριοποιούνται οι ανακυκλώσιμοι ρύποι, η πρώτη διαλογή των οποίων γίνεται στην πηγή από τους ίδιους τους κατοίκους. Είδε επίσης τους κομποστοποιητές που μετατρέπουν οργανικά απορρίμματα σε εδαφοβελτιωτική ύλη και παρακολούθησε τη λειτουργία του μηχανήματος θερμικής επεξεργασίας, όπου αποτεφρώνονται για την παραγωγή ενέργειας οι ρύποι που δεν είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν κυκλικά.

Κατά την ξενάγηση επισημάνθηκε πως το ποσοστό των αποβλήτων που μεταφέρονται στη μονάδα και δεν είναι ανακυκλώσιμο δεν υπερβαίνει το 10%, ενώ η ενέργεια που παράγεται από την καύση αυτών των μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων διοχετεύεται σε αδειοδοτημένες μονάδες τσιμεντοβιομηχανίας.