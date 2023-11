Με απόφαση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανου Κασσελάκη, ο καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και κάτοχος της Ευρωπαϊκής Έδρας Jean Monnet, Νικόλας Φαραντούρης, ορίζεται Σύμβουλος Ευρωπαϊκής Πολιτικής.

Το βιογραφικό του Νικόλα Φαραντούρη:

Καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου και Δικαίου της Ενέργειας στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Κάτοχος της Ευρωπαϊκής Έδρας Jean Monnet στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ανταγωνισμού, Ενέργειας και Μεταφορών και Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομικά της Ενέργειας. Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο.

Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης στο Δίκαιο της ΕΕ, του ανταγωνισμού και των διεθνών συναλλαγών. Διδάκτωρ Νομικής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης με υποτροφίες του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Διετέλεσε επιστημονικός συνεργάτης στα Πανεπιστήμια του Ρότερνταμ, της Δρέσδης και στη Νομική Σχολή Αθηνών.

Ειδικεύεται σε θέματα ευρωπαϊκού δικαίου και ευρωπαϊκών πολιτικών, ανταγωνισμού, ελευθέρωσης αγορών, ενέργειας και μεταφορών, προστασίας του περιβάλλοντος και διεθνούς οικονομικού δικαίου. Έχει δημοσιεύσει 11 μονογραφίες, βιβλία και επιμέλειες επιστημονικών τόμων και περισσότερα από 50 άρθρα και μελέτες σε διεθνή περιοδικά και σειρές όπως: European Papers, European Competition Law Review (ECLR), Revue du Marché Commun et de l’ Union européenne (RMCUE), Revue de l’ Energie, Journal of International and Comparative Environmental Law, Revue des Affaires Européennes (RAE), European State Aid Law Quarterly (EStAL) κ.α.

Ο Νικόλας Ε. Φαραντούρης έχει εργαστεί ως δικηγόρος στη διεθνή δικηγορική εταιρεία Norton Rose στο Λονδίνο, τις Βρυξέλλες και την Αθήνα σε υποθέσεις ευρωπαϊκού δικαίου, δικαίου του ανταγωνισμού, τραπεζικού δικαίου, μεταφορών και ενέργειας, ενώπιον διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Έχει διατελέσει μέλος της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού, νομικός σύμβουλος και εκπρόσωπος της Ελλάδος σε Ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς (UNCITRAL, IMO κ.α.), μέλος Δ.Σ., Νομικός Σύμβουλος και Πρόεδρος (υπηρεσιακός) της ΔΕΠΑ A.E., διαιτητής στον μόνιμο κατάλογο διαιτητών της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, Γενικός Γραμματέας του Κέντρου Αριστείας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ιδρυτικό μέλος και μέλος Δ.Σ. της Ελληνικής Ένωσης Δικαίου της Ενέργειας μέλος Δ.Σ. και Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Πανεπιστημιακών Ευρωπαϊκών Σπουδών (ECSA Greece).

Το 2014 οργάνωσε και διηύθυνε το πρώτο και το πλέον δημοφιλές διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ελλάδα αφιερωμένο στην Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομικά της Ενέργειας, στο Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Το 2016-2019 διετέλεσε Πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής ένωσης ενεργειακών εταιρειών EUROGAS. Είναι Μέλος της Επιτροπής Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών.

Έγγαμος, πατέρας του Ευάγγελου, της Κατερίνας και του Θεόδωρου.

Ποιητικές συλλογές: Λέκτρα Θερινά (Στοιχειάγρα 2009), Εν πτήσει – Πόλεις σε τέσσερις ηπείρους (Περισπωμένη 2013), Πράξις Γ΄ (Περισπωμένη 2019).