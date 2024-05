Νέες ταινίες και σειρές «φορτώνει» το ERTFLIX και τον Μάιο. Περισσότερα από 200 «διαμάντια» του παγκόσμιου κινηματογράφου και 30 πλήρεις ξένες σειρές βρίσκονται στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, για να σας ψυχαγωγήσουν 24ωρες το 24ωρο.

Τα «διαμάντια» που έρχονται στο ERTFLIX

«Spider-Man: Μακριά από τον τόπο του» – Spider-Man: Far From Home

Ο φιλικός σούπερ ήρωας τής γειτονιάς μας αποφασίζει ν’ ακολουθήσει τους καλύτερους φίλους του, τον Νεντ, τη Μτζ, και την υπόλοιπη παρέα σε διακοπές στην Ευρώπη. Ωστόσο, τα σχέδια του Πίτερ να αφήσει πίσω τις υπερηρωικές του ενασχολήσεις για μερικές εβδομάδες, γρήγορα ακυρώνονται, όταν δέχεται απρόθυμα να βοηθήσει τον Νικ Φιούρι να λύσει το μυστήριο των επιθέσεων κάποιων μυστηριωδών πλασμάτων, που δημιουργούν χάος σε όλη την ήπειρο.

Πρωταγωνιστούν: Τομ Χόλαντ, Ζεντάγια, Τζέικ Τζίλενχαλ, Σάμιουελ Λ. Τζάκσον, Μαρίζα Τομέι, Τζέικομπ Μπάνταλον

Σκηνοθεσία: Τζον Γουότς

Παραγωγή: 2019

«Ghostbusters: Afterlife»

Χωρίς επιλογές και χρήματα, η ανύπαντρη μητέρα Κάλι φτάνει στη μικρή πόλη Σάμερβιλ της Οκλαχόμα, μαζί με τα δύο έφηβα παιδιά της, τη Φοίβη και τον Τρέβορ. Καθώς η οικογένεια προσπαθεί να εγκατασταθεί στο ερειπωμένο σπίτι του εκκεντρικού μακαρίτη πατέρα της Κάλι, απροσδόκητα μυστικά κρυμμένα σε κοινή θέα, μυστηριώδης εξοπλισμός κι ένα παράξενο όχημα που σαπίζει στον αχυρώνα φαίνεται να σχετίζονται με την αινιγματική σεισμική δραστηριότητα της περιοχής και με κάτι ακόμη πιο συγκλονιστικό: το ξεχασμένο από καιρό περιστατικό με το Stay-Puft Marshmallow Man στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 1980.

Πρωταγωνιστούν: Κάρι Κουν, Πολ Ραντ, Φιν Γουόλφχαρντ, ΜακΚένα Γκρέις, Μπιλ Μάρεϊ, Νταν Ακρόιντ, Έρνι Χάντσον, Σιγκούρνι Γουίβερ, Άνι Ποτς

Σκηνοθεσία: Τζέισον Ράιτμαν

Παραγωγή:2021

«Fury»

Απρίλιος του 1945, τελευταίες ημέρες του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου. Ένας σκληροτράχηλος διοικητής τεθωρακισμένων, με το όνομα Ντον “Γουορντάντι” Κόλιερ, επικεφαλής ενός άρματος Sherman και ενός πενταμελούς πληρώματος, αναλαμβάνει μια θανάσιμη αποστολή πίσω από τις εχθρικές γραμμές. Λιγότεροι και όχι επαρκώς οπλισμένοι, καθώς και με το βάρος του άπειρου στρατιώτη Νόρμαν, ο Γουορντάντι και οι άνδρες του έχουν όλες τις πιθανότητες εναντίον τους, καθώς προχωράνε για να χτυπήσουν την καρδιά της ναζιστικής Γερμανίας.

Πρωταγωνιστούν: Μπραντ Πιτ, Σάια ΛαΜπάφ, Λόγκαν Λέρμαν, Τζον Μπέρνταλ, Μάικλ Πένια, Σκοτ Ιστγουντ, Αλίσια φον Ριτμπεργκ

Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Άιερ

Παραγωγή: 2014

«Χτυπημένος από έρωτα» – Punch-Drunk Love

Για τον Μπάρι Ίγκμαν η επιβίωση είναι δύσκολη. Βρίσκεται συναισθηματικά απομονωμένος μέσα στο χαοτικό σύμπαν μιας αμερικανικής μεγαλούπολης, παγιδευμένος στον ιστό μιας ζωής χωρίς συναισθηματικό ενδιαφέρον και ένταση. Μια δυναστική οικογένεια με επτά αδερφές που τον καταπιέζουν, μια εργασία χωρίς ουσία και βάρος, μια κενή συναισθηματική ζωή. Όταν βρεθεί «χτυπημένος από έρωτα», θα καταστρατηγήσει τις «αρχές» του, θα αντιμετωπίσει μια σπείρα εκβιαστών και θα ταξιδέψει πρώτη φορά με αεροπλάνο.

Πρωταγωνιστούν: Άνταμ Σάντλερ, Έμιλι Γουάτσον, Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν, Λούις Γκουζμάν

Σκηνοθεσία: Πολ Τόμας Άντερσον

Παραγωγή: 2002

«Η μάσκα του Ζορό» – The Mask of Zorro

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Άντονι Χόπκινς πρωταγωνιστεί στον ρόλο του Δον Ντιέγκο ντε λα Βέγκα, ο οποίος ως μασκοφόρος ξιφομάχος Ζορό ήταν υπέρμαχος του μεξικανικού λαού ενάντια στην τυραννία της ισπανικής κυριαρχίας του 19ου αιώνα, που εκπροσωπήθηκε από τον αδίστακτο κυβερνήτη Μοντέρο. Όμως, οι κακοποιοί του Μοντέρο τον εντοπίζουν και σκοτώνουν τη γυναίκα του, τον φυλακίζουν και απάγουν την κόρη τους, την Ελένα. Είκοσι χρόνια αργότερα, όταν μαθαίνει ότι ο Μοντέρο έχει επιστρέψει στην Καλιφόρνια με σκοπό να καταλάβει την εξουσία –και ότι η κόρη του έχει μεγαλώσει ως παιδί του κυβερνήτη–, ο Ντον Ντιέγκο δραπετεύει από τη φυλακή. Υπό την καθοδήγηση του Ντον Ντιέγκο, ένα ορφανό που τον βοήθησε όταν ήταν παιδί, ο Αλεχάντρο (Αντόνιο Μπαντέρας), μεταμορφώνεται σε έναν νέο Ζορό. Μαζί θα διεκδικήσουν την Ελένα και θα γευτούν γλυκιά εκδίκηση από τον Μοντέρο.

Πρωταγωνιστούν: Άντονι Χόπκινς, Αντόνιο Μπαντέρας, Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς, Στιούαρτ Γουίλσον, Ματ Λέτσερ, Τόνι Αμεντόλα

Σκηνοθεσία: Μάρτιν Κάμπελ

Παραγωγή:1998

Το τέλος του κόσμου – This is the End

Έξι φίλοι ηθοποιοί παγιδεύονται στο σπίτι του Τζέιμς Φράνκο, καθώς περίεργες βιβλικές καταστροφές σαρώνουν το Λος Άντζελες. O κόσμος γύρω τους καταρρέει, οι προμήθειές τους λιγοστεύουν και ο εκνευρισμός από την ασφυκτική συμβίωση γίνεται όλο και πιο έντονος. Η φιλία τους δοκιμάζεται τόσο μέσα στο σπίτι όσο και έξω, όταν τελικά αποφασίζουν να εγκαταλείψουν το σπίτι και να τα βγάλουν πέρα με το τέλος του κόσμου.

Πρωταγωνιστούν: Σεθ Ρόγκεν, Τζέιμς Φράνκο, Τζόνα Χιλ, Τζέι Μπάρουσελ, Ντάνι Μακμπράιντ, Μάικλ Σέρα, Κρεγκ Ρόμπινσον, Έμα Γουότσον, Ριάνα, Πολ Ραντ, Τσάνινγκ Τέιτουμ

Σκηνοθεσία: Σεθ Ρόγκεν, Ίβαν Γκόλντμπεργκ

Παραγωγή 2013

«Λεονάρντο» – Leonardo (2021)

Μίνι σειρά 8 επεισοδίων, που ερευνά τα μυστήρια και τα γεγονότα πίσω από την ιδιοφυΐα του Λεονάρντο ντα Βίντσι. Η ζωή, το έργο και οι προσωπικοί του αγώνες, όλα με φόντο την Ιταλία της Αναγέννησης. Μέσα από τα οκτώ επεισόδια της σειράς, θα δούμε πώς ο Λεονάρντο ντα Βίντσι εξελίχθηκε σε ιδιοφυΐα και πώς μέσα από το έργο του κατάφερε να ανατρέψει την καθεστηκυία τάξη της εποχής του. Η ακόρεστη περιέργειά του κινείτο μεταξύ της τέχνης, της επιστήμης και της τεχνολογίας, με μόνιμο στόχο του την αναζήτηση της βαθιάς γνώσης και με την ακλόνητη θέληση να ξεδιπλώσει τα μυστήρια του κόσμου γύρω του. Η σειρά επιχειρεί να ξεκλειδώσει την αινιγματική μορφή αυτού του εξαιρετικού ανθρώπου, μέσα από μια ανείπωτη πλευρά της ιστορίας του.

Πρωταγωνιστούν: Έινταν Τέρνερ, Ματίλντα ντε Άντζελις, Φρέντι Χάιμορ, Τζιανκάρλο Τζανίνι, Κάρλος Κουέβας, Αλεσάντρο Σπερντούτι

Σκηνοθεσία: Φρανκ Σπότνιτζ, Στιβ Τόμσον

Παραγωγή: 2021

«Exit»

Σκοτεινή, δραματική σειρά βασισμένη σε αληθινές ιστορίες του οικονομικού κόσμου της Νορβηγίας. Οι σκηνές διαδραματίζονται στους κόλπους αυτού του μυστικού, κλειστού κύκλου όπου τέσσερις φίλοι από τη δυτική πλευρά του Όσλο αναζητούν διέξοδο από την καθημερινότητα της ζωής τους. Μοιράζονται μια πολύ ιδιαίτερη ναρκισσιστική τάση και έναν τρόπο ζωής που μοιάζει επιτυχημένος, αλλά όλες οι ημέρες τους είναι μια ακροβασία χωρίς τέλος ανάμεσα σε υποχρεώσεις, χρήματα και ψέματα. Μοιράζονται τα πάντα, αλλά εξαιτίας ενός εσωτερικού κώδικα, η υπόστασή τους ως εκατομμυριούχοι και οικογενειάρχες, βρίσκεται σε σύγκρουση με τη δίψα τους για βία, ναρκωτικά και σεξ.

Πρωταγωνιστούν: Σάιμον τζ. Μπέργκερ, Άγκνες Κίτελσεν, Τομπίας Σάντελμαν, Παλ Σβερ Χάγκεν, Τζον Οϊγκάρντεν, Ιν Μαρίε Γουίλμαν, Έλεν Χέλιντερ, Ρολφ Λάσγκααρντ, Άντερς Μπάασμο

Σκηνοθεσία: Όιστιν Κάρλσεν

Παραγωγή: 2019

«Broadchurch»

Σειρά 3 κύκλων. Μια φαινομενικά ήρεμη και φιλική παραθαλάσσια πόλη μετατρέπεται σε μια πόλη βουτηγμένη στα μυστικά, όταν ο θάνατος ενός 11χρονου αγοριού πυροδοτεί μια ανεπιθύμητη φρενίτιδα στα μέσα ενημέρωσης. Καθώς οι κάτοικοι της πόλης αρχίζουν να μιλούν για όσα έχουν γίνει και γι’ αυτά που δεν γνωρίζουν, η αστυνομία προσπαθεί να εντοπίσει και να συλλάβει τον ένοχο.

Πρωταγωνιστούν: Ολίβια Κόλμαν, Ντέιβιντ Τέναντ, Τζόντι Γουίτακερ, Άντριου Μπάκαν, Κάρολιν Πικλς, Άρθουρ Ντάρβιλ, Σαρλότ Μπομόν, Άνταμ Γουίλσον, Μάθιου Γκραβέλ, Τζο Σιμς

Παραγωγή:2013

«Υπόθεση Θορπ» – A Very English Scandal

Μίνι σειρά 3 επεισοδίων, βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Τζον Πρέστον του 2016. Πρόκειται για δραματοποιημένη τηλεοπτική μεταφορά του σκανδάλου Τζέρεμι Θορπ. Με επίκεντρο την απαγορευμένη, εκείνη την εποχή, ομοφυλοφιλική σχέση ανάμεσα στον φιλελεύθερο βουλευτή και μετέπειτα ηγέτη του Κόμματος των Φιλελευθέρων, Τζέρεμι Θορπ, και τον ιπποκόμο Νόρμαν Σκοτ. Η υπόθεση φτάνει στην κορύφωσή της το 1979, με τον Τζέρεμι να δικάζεται για συνωμοσία και υποκίνηση σε φόνο, για την απόπειρα εναντίον του Νόρμαν σε μια προσπάθεια να τον ξεφορτωθεί από τη ζωή του, στο πλαίσιο της φιλοδοξίας του να γίνει πρωθυπουργός της Μ. Βρετανίας με οποιοδήποτε κόστος.

Πρωταγωνιστούν: Χιου Γκραντ, Μπεν Γουίνσλοου, Άλεξ Τζένινγκς, Πατρίσια Χοντζ, Πολ Χίλτον

Σκηνοθεσία: Στίβεν Φρίαρς

Παραγωγή: 2018