Το μεγάλο φινάλε της Regular Season στην EuroLeague, με Παναθηναϊκός AKTOR – Άλμπα Βερολίνου και Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε και η σειρά των τελικών του EuroCup μεταξύ των γαλλικών ομάδων Παρί – Μπουργκ έρχονται να προσφέρουν συναρπαστικό θέαμα στους συνδρομητές αυτή την εβδομάδα στο παρκέ του Novasports!

Στην EuroLeague, την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση στο χώρο του μπάσκετ πέφτει η αυλαία της κανονικής περιόδου με τις ομάδες να ετοιμάζονται για την τελική κατάταξη εν όψει των Playoffs και των Play-In και στο πλαίσιο της 34ης και τελευταίας αγωνιστικής τα βλέμματα στρέφονται στις εντός έδρας αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων, Παναθηναϊκός AKTOR – Άλμπα Βερολίνου (11/4, 21:15) και Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε (12/4, 21:15).

Παράλληλα, οι φίλοι του μπάσκετ θα απολαύσουν LIVE και όλους τους υπόλοιπους αγώνες της EuroLeague με το ενδιαφέρον να στρέφεται στους αγώνες Ζάλγκιρις Κάουνας-Ρεάλ Μαδρίτης, Μονακό-Μπάγερν Μονάχου, Αναντολού Εφές-Ερυθρός Αστέρας, Βιλερμπάν-Μπαρτσελόνα

Όλη η αγωνιστική δραστηριότητα της EuroLeague θα είναι στην αγαπημένη μπασκετική εκπομπή «Playmakers» όπου οι Novasports basketball experts δίνουν το «παρών» σε κάθε αγωνιστική ημέρα με την πληρέστερη και αρτιότερη δημοσιογραφική κάλυψη. Ο οικοδεσπότης Γρηγόρης Παπαβασιλείου, όλη η δημοσιογραφική ομάδα και ο coach Βασίλης Φραγκιάς αναλύουν και σχολιάζουν μαζί με εκλεκτούς καλεσμένους από τον χώρο του μπάσκετ όλα όσα γίνονται κάθε εβδομάδα στα ευρωπαϊκά παρκέ. Οι «Playmakers» μεταδίδονται παράλληλα στο κανάλι του Novasports στο YouTube στην ενότητα Live ενώ όλες οι ειδήσεις, το ρεπορτάζ και τα στιγμιότυπα θα αναρτώνται στην ενότητα EuroLeague του novasports.gr.

Παράλληλα, στο επίσημο site του novasports, η ενότητα EuroLeague Fantasy Challenge https://greekfantasychallenge.novasports.gr/el/home όπου κάθε επισκέπτης μπορεί να δημιουργήσει μια ομάδα Fantasy για την EuroLeague και το EuroCup με τους αγαπημένους του παίκτες, να ανταγωνιστεί τους φίλους του σε ιδιωτικά πρωταθλήματα και να κερδίσει μοναδικά δώρα! Το EuroLeague Fantasy Challenge είναι το επίσημο Fantasy παιχνίδι των EuroLeague & EuroCup .

O γαλλικός τελικός του EuroCup Παρί – Μπουργκ

Στο EuroCup έφτασε η ώρα για τη σειρά των τελικών που θα αναδείξει τον φετινό πρωταθλητή της διοργάνωσης. O φετινός τελικός θα είναι γαλλική υπόθεση καθώς η Παρί θα διεκδικήσει το τρόπαιο απέναντι στην Μπουργκ με τη σειρά που θα κριθεί στις δύο νίκες (best – of – three) να ξεκινάει στην έδρα της Παρί την Τρίτη 9/4 (21:30) ενώ την Παρασκευή 12/4 (20:30) θα διεξαχθεί ο δεύτερος τελικός στην έδρα της Μπουργκ. O 3ος τελικός εφόσον χρειαστεί θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 15/4 στην έδρα της Παρί.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν όλο το πλούσιο αθλητικό περιεχόμενο επιλέγοντας το πρόγραμμα ΕΟΝ ΤV ή το Συνδυαστικό Πρόγραμμα ΕΟΝ που τους ταιριάζει.

Αναλυτικά το πρόγραμμα μεταδόσεων (9-12/4) έχει ως εξής στο Novasports:

Τρίτη 9 Απριλίου

21:30 EuroCup – 1ος τελικός Παρί – Μπουργκ Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

Πέμπτη 11 Απριλίου

20:00 Playmakers, Α’ μέρος στο Novasports Prime, στο Web TV και στο κανάλι του Novasports στο Youtube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου, στην ανάλυση ο Βασίλης Φραγκιάς

20:00 EuroLeague – 34η αγωνιστική: Ζάλγκιρις Κάουνας-Ρεάλ Μαδρίτης Novasports4 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

20:00 EuroLeague: Μονακό-Μπάγερν Μονάχου Novasports3 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

20:30 EuroLeague: Αναντολού Εφές-Ερυθρός Αστέρας Novasports Start σε περιγραφή του Ορέστη Συντελή

21:05 EuroLeague: Μακάμπι Τελ Αβίβ-Αρμάνι Μιλάνο Novasports5 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

21:15 Ευρωλίγκα: Παναθηναϊκός AKTOR-Άλμπα Βερολίνου Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή, σχόλιο του Δημήτρη Καρύδα και ρεπορτάζ της Δώρας Παντέλη

23:15 Playmakers, Β’ μέρος στο Novasports Prime, στο Web TV και στο κανάλι του Novasports στο Youtube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου, στην ανάλυση ο Βασίλης Φραγκιάς

Παρασκευή 12 Απριλίου

20:00 Playmakers Α’ μέρος στο Novasports Prime, στο Web TV και στο κανάλι του Novasports στο Youtube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου, στην ανάλυση ο Βασίλης Φραγκιάς

21:15 EuroCup – 2ος τελικός Μπουργκ – Παρί Novasports Start σε περιγραφή του Ορέστη Συντελή

21:15 EuroLeague: Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή, σχόλιο του Δημήτρη Καρύδα και ρεπορτάζ της Δώρας Παντέλη

21:30 EuroLeague: Βίρτους Μπολόνια-Μπασκόνια Novasports5 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

21:30 EuroLeague: Παρτίζαν-Βαλένθια Novasports4 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

22:00 EuroLeague: Βιλερμπάν-Μπαρτσελόνα Novasports2 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

23:15 Playmakers Β’ μέρος στο Novasports Prime, στο Web TV και στο κανάλι του Novasports στο Youtube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Δευτέρα 15 Απριλίου

TBC EuroCup – 3ος τελικός: Παρί-Μπουργκ (εάν χρειαστεί) Novasports4