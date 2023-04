Η βραδιά της αποχώρησης έφτασε στο επεισόδιο της Πέμπτης (20/4) για αυτήν την εβδομάδα στο Survivor All Star κι ένας από τους υποψήφιους προς αποχώρηση δεν συγκέντρωσε τις απαραίτητες ψήφους για να παραμείνει στον Άγιο Δομίνικο.

Οι παίκτες που διεκδίκησαν την ψήφο του τηλεοπτικού κοινού ήταν ο Τάκης Καραγκούνιας, ο Παναγιώτης Κωνσταντινίδης, ο Σπύρος Μαρτίκας, ο Νίκος Μπάρτζης κι ο Γιώργος Ασημακόπουλος. Με την υποψηφιότητα των δύο τελευταίων ξέσπασε πόλεμος ανάμεσα στους παίκτες του ριάλιτι επιβίωσης. Ο Νίκος Μπάρτζης έχει απομονωθεί από τους υπόλοιπους και ψηφίστηκε λόγω της συμπεριφοράς του και των προσβολών που έχει πει κατά καιρούς για συμπαίκτες του.

Από την άλλη κι ο Γιώργος Ασημακόπουλος βρέθηκε στο στόχαστρο, καθώς κάνει παρέα με τον Μπάρτζη και δεν θέλει να συμβαδίσει με τις κινήσεις των υπολοίπων στο παιχνίδι. Μάλιστα στο επεισόδιο της Τετάρτης (19/4) αποκάλυψε όσα του ανέφερε ο Σπύρος Μαρτίκας για τον Νίκο Μπάρτζη: «Αυτό που με τρέλανε είναι αυτό που έκανε ο Μαρτίκας. Μου είπε off camera δες την εικόνα σου, πώς θα φανείς έξω και δεν πρέπει να κάνεις παρέα με τον Νίκο Μπάρτζη on camera. Off μπορείς καμία φορά. Μου λέει ότι εκτίθεσαι. Χρησιμοποίησε έναν περίεργο όρο και τον είπε βλάχο. Τελικά ποιος είναι ο διπρόσωπος; Ε; Σπύρο Μαρτίκα;».

Ο φαρμακοποιός ξεμπροστιάστηκε και στο επεισόδιο της Πέμπτης (20/4) από την παραγωγή αυτή τη φορά. Ο Σπύρος Μαρτίκας νόμιζε ότι η κάμερα δεν «έγραφε» και… αφέθηκε σε ένα λογύδριο με σχόλια για τους συμπαίκτες του ύστερα από την ανάδειξή του σε MVP του μεικτού αγώνα ανάμεσα σε Έλληνες και Τούρκους. «Άγγιγμα Θεού η απάντησή μου. Εύχομαι να μην τελειώσει. Πω. Σεμινάριο. Διδάσκω Survivor να το ξέρεις. Πω πω κλάμα» ανέφερε μεταξύ άλλων.

Στον στίβο μάχης τώρα για το έπαθλο του φαγητού και κατά τη διάρκεια του αγώνα, μια παρερμηνεία ανάμεσα στον Αγόρου και τον Καραγκούνια έφερε τα πάνω κάτω. Ανάμεσά τους μπήκε και ο Ηλίας Μπόγδανος, ο οποίος παραλίγο να πιαστεί στα χέρια με τον Τάκη. «Μη με ξανακουμπήσεις», «Άσε ρε παλικαρά» ήταν κάποιες από τις ατάκες που ακούστηκαν.

Ο Μάριος Πρίαμος σαν ειρηνοποιός προσπάθησε να τους χωρίσει και τελικά η παρεξήγηση κατάφερε να επιλυθεί.

Η κόκκινη ομάδα μπορεί να έχασε στον ελληνοτουρκικό αγώνα, αλλά στο μεταξύ τους κατάφεραν να συνεχίσουν το σερί νικών.

Η Μαριαλένα αγωνίστηκε ενάντια στην Σταυρούλα και κατάφερε να φέρει τον τελικό πόνο στην ομάδα της.

Στο συμβούλιο του νησιού οι παίκτες συγκεντρώθηκαν για άλλη μία φορά για να ακούσουν την ετυμηγορία του τηλεοπτικού κοινού. Όπως ανακοίνωσε ο παρουσιαστής, Γιώργος Λιανός, ο παίκτης που είχε τις λιγότερες ψήφους κι έπρεπε να αποχωρήσει, ήταν ο Παναγιώτης Κωνσταντινίδης.

«Από το μεσημέρι το σκέφτομαι και νιώθω μια ανακούφιση από την μία. Πραγματικά με κάποιες καταστάσεις είχα στενοχωρηθεί πάρα πολύ εδώ μέσα και με κάποιους ανθρώπους, συμπεριφορές και κωλοτούμπες εν ολίγοις και σκεφτόμουν να γυρίσω στους ανθρώπους μου, στην κοπέλα μου στους φίλους μου και την ζωή μου, που είναι πολύ πιο όμορφη από αυτό που ζω εδώ μέσα. Ήμουν ο εαυτός μου, όπως και πριν από 4 χρόνια. Δεν άλλαξα τίποτα για να μην βγαίνω υποψήφιος, ούτε για συμφέροντα, λυκοφιλίες και να πλησιάσω παίκτες καλύτερους ή πιο δημοφιλείς» είπε μεταξύ άλλων κατά την αποχώρησή του.

Ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε στους παίκτες τις αλλαγές που έρχονται από τη νέα εβδομάδα στο Survivor All Star μετά το πάρτι της ένωσης, στο οποίο θα τραγουδήσει ο Στέλιος Ρόκκος.

Το πάρτι της ένωσης των δύο ομάδων θα προβληθεί στο επεισόδιο της Κυριακής (23/4).

Στη συνέχεια ο παρουσιαστής είπε στους παίκτες ότι η ομάδα που θα αλλάξει παραλία είναι οι Μπλε. Η μπλε ομάδα θα εγκατασταθεί στην παραλία των Κόκκινων αλλά θα μείνουν όλοι κάτω από την ίδια στέγη και όχι σε δύο διαφορετικές καλύβες, όπως άλλες χρονιές.