Χάρηκα προς στιγμήν, νομίζοντας ότι ήταν οριτζιναλιά το #poiospapadopoulos, μέχρι που είδα ότι βασίζεται στη Ρωσική σειρά The Ivanovs vs. The Ivanovs, του 2017. Παρόλα αυτά και ως προσαρμογή έχει μια φρεσκάδα.