Σε φάση ανακατατάξεων είναι οι τηλεοπτικοί σταθμοί. Κόσμος φεύγει, κόσμος έρχεται, τόσο μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες.

Ακόμα μια αποχώρηση από τηλεοπτικό σταθμό έγινε γνωστή πριν λίγη ώρα. Συγκεκριμένα, έπειτα από 8 χρόνια συνεργασίας με το Open, η δημοσιογράφος Νάνσυ Νικολαϊδου άνοιξε την πόρτα της εξόδου.

Η Νάνσυ Νικολαϊδου γνωστοποίησε την αποχώρησή της από το Open μέσω μιας ανάρτησης στον προσωπικό της λογαριασμό στο facebook. Ωστόσο, η δημοσιογράφος δεν διευκρίνισε αν πρόκειται για παραίτηση ή για απόλυση.

«This is the end… Δεν είμαι καλή στους αποχαιρετισμούς… Για την ακρίβεια είμαι άθλια στους αποχαιρετισμούς… Όμως, σήμερα είναι μια τέτοια μέρα, μιας και ο δικός μου κύκλος στο Open κάπου εδώ έκλεισε!» έγραψε στην ανάρτησή της η Νάνσυ Νικολαΐδη.