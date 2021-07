Στο χώρο των media επιστρέφει ο εκδότης Πέτρος Κωστόπουλος. Στις 7 Ιουλίου κυκλοφορεί ξανά, μετά από σχεδόν δέκα χρόνια, το περιοδικό Nitro αυτή τη φορά ως τριμηνιαίο «coffee table magazine».

Τα αποκαλυπτήρια του εξωφύλλου έκανε νωρίτερα ο ίδιος ο Πέτρος Κωστόπουλος, μέσω Instagram. «Nitro, part 2.Never in the right order.Τριμηνιαιο coffee table magazine.7/7/2021. Εξωφυλλο @caroline_rovithi» έγραψε στη λεζάντα.

Στο εξώφυλλο ένα… μοντέρνο τσαρούχι (και ένα μότο από τη διάσημη αμερικανική προπαγανδιστική αφίσα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου -we can do it) φέρνει στο νου μας παλιότερες δηλώσεις του εκδότη, που είχαν συζητηθεί πολύ. «Έκανα μόνο καλό. Πιστεύω ότι ξεβλάχεψα σε μεγάλο βαθμό ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού που εκείνη τη στιγμή έψαχνε την Ευρώπη» είχε πει το 2018.

Πέτρος Κωστόπουλος: Δείτε το νέο εξώφυλλο του Nitro