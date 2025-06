Ο Τζέισον Σίγκελ αποκάλυψε ότι ο Μάικλ Τζ.Φοξ αποτέλεσε για εκείνον βαθιά πηγή έμπνευσης κατά την περίοδο που πρωταγωνιστούσε στο «How I Met Your Mother», προσπαθώντας να ισορροπήσει την τηλεοπτική και κινηματογραφική του καριέρα.

Σήμερα, οι δύο ηθοποιοί ενώνουν τις δυνάμεις τους στη νέα σεζόν της σειράς «Shrinking», σηματοδοτώντας την επιστροφή του Φοξ στην υποκριτική μετά από χρόνια απουσίας λόγω της νόσου του Πάρκινσον. Η συνεργασία αυτή δεν είναι μόνο καλλιτεχνική, αλλά και βαθιά προσωπική, με τη σειρά να αγγίζει με ευαισθησία ζητήματα ψυχικής υγείας και χρόνιων παθήσεων.

Όταν ρωτήθηκε αν είχε την ευκαιρία να συζητήσει μαζί του για τις αγαπημένες του σκηνές από την ταινία του Φοξ «Back to the Future» του 1985, ο Σίγκελ είπε στο PEOPLE: «Δεν έγινα τόσο συγκεκριμένος όσο το να του πω ότι ήταν είδωλό μου».

«Είχα την ευκαιρία να του πω ότι ήταν τεράστια έμπνευση για μένα, ενώ βρισκόμουν σε μια περίεργα παρόμοια κατάσταση κάνοντας ταυτόχρονα το How I Met Your Mother και ταινίες και ήμουν κουρασμένος», συνέχισε. «Πάντα μιλούσαμε για τον Μάικλ Τζ. Φοξ και τι έκανε με το Back to the Future και το Family Ties την ίδια στιγμή». «Είναι σίγουρα ένα είδωλο», κατέληξε.

Ο Φοξ και ο Σίγκελ συνεργάζονται πλέον στη νέα, τρίτη σεζόν της σειράς Shrinking, η οποία σηματοδοτεί και την πολυαναμενόμενη επιστροφή του Μάικλ Τζ. Φοξ στην υποκριτική, έπειτα από την αποχώρησή του το 2020 εξαιτίας των προκλήσεων που αντιμετωπίζει με τη νόσο Πάρκινσον.

Στη σειρά ο χαρακτήρας του Χάρισον Φορντ, Πολ, καλείται να διαχειριστεί τη διάγνωση της νόσου Πάρκινσον, ενώ παράλληλα συνεχίζει να εργάζεται ως ψυχοθεραπευτής, προσπαθώντας να ισορροπήσει την προσωπική του πραγματικότητα με την επαγγελματική του αποστολή.

Τον Δεκέμβριο, ο συνδημιουργός του Shrinking, Μπιλ Λόρενς, αποκάλυψε ότι βρήκε έμπνευση για τη σειρά από τον Φοξ και το ταξίδι του με τη νόσο του Πάρκινσον. Οι δυο τους συνεργάστηκαν για πρώτη φορά στο Spin City, το οποίο έτρεξε για έξι σεζόν από το 1996 έως το 2002.

«Είναι ωραίο να γράφεις για πράγματα που σε ενδιαφέρουν τώρα», δήλωσε ο Λόρενς στο PEOPLE. «Και ο Μάικλ Τζ. Φοξ είναι ο πρώτος μου μέντορας. Οπότε θέλαμε να το αναπαραστήσουμε με έναν τρόπο που ελπίζω να εμπνέει και όχι θλιβερό ή τραγικό».

Ο Λόρενς εξήγησε ότι για την επερχόμενη σεζόν της σειράς, του έγινε «εμμονή να δείξει το πορτρέτο του να ζεις με αυτό».

«Ανακάλυψα ότι ο πρώτος μέντορας στη ζωή και την καριέρα μου, ο Μάικλ Τζ. Φοξ, αποτελεί πηγή βαθιάς έμπνευσης -με τον τρόπο που έχει αγκαλιάσει τη νέα του πραγματικότητα και συνεχίζει να εργάζεται με αφοσίωση, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον γνωρίζω», δήλωσε. «Αυτό το πνεύμα θέλουμε να αποτυπώσουμε και στη σειρά, όσο καλύτερα μπορούμε».

Όσο για τον Σίγκελ, δήλωσε στο PEOPLE ότι το καστ και το συνεργείο αισθάνονται «αυτό το βάρος της ευθύνης», προσθέτοντας: «Αντιμετωπίζουμε θέματα ψυχικής υγείας, εκτός από τη διάγνωση του Πάρκινσον, για να προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτά τα πράγματα σωστά».

«Και ακόμη και εκεί που φτάνουμε κοντά στα όρια των πραγμάτων, θέλουμε οι χαρακτήρες να αναγνωρίζουν ότι είμαστε κοντά στα όρια ή ότι έχουμε περάσει ένα όριο, ώστε όλα να αντιμετωπίζονται με προσοχή και υπευθυνότητα», συνέχισε. «Η ιστορία γύρω από τη νόσο του Πάρκινσον είναι βαθιά ανθρώπινη και συγκινητική, και πιστεύω ότι μπορεί πραγματικά να προσφέρει ουσιαστική στήριξη και αναγνώριση σε όσους αντιμετωπίζουν παρόμοιες σοβαρές προκλήσεις. Είναι σημαντικό για εμάς να προσεγγίσουμε αυτό το θέμα με ευαισθησία και αλήθεια».

«Όταν βλέπεις τον Χάρισον Φορντ να ενσαρκώνει έναν χαρακτήρα που αντιμετωπίζει τη νόσο του Πάρκινσον, αυτό που ξεχωρίζει είναι η ειλικρίνεια και η πλήρης ανθρωπιά με την οποία προσεγγίζεται η εμπειρία. Ο ήρωάς του νιώθει απογοήτευση, αλλά δεν χάνει το χιούμορ του -αναγνωρίζει τι έρχεται και προσπαθεί να βρει τον τρόπο να το διαχειριστεί. Μας ενδιέφερε ιδιαίτερα να παρουσιάσουμε αυτή την πραγματικότητα όχι μόνο μέσα από το βάρος και τη σοβαρότητα της κατάστασης, αλλά μέσα από ένα αυθεντικό και πολυδιάστατο ανθρώπινο πορτρέτο».