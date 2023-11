Μπορεί να βρίσκεται στον Άγιο Δομίνικο για τα γυρίσματα του ριάλιτι «I’m a Celebrity get me out of here» του ΣΚΑΪ όμως όπως φαίνεται ο Γιώργος Λιανός ανυπομονεί να επιστρέψει το Survivor. Ο παρουσιαστής, το βράδυ της Πέμπτης (16/11) ανακοίνωσε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram πως το ριάλιτι επιβίωσης επιστρέφει.

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Λιανός δημοσίευσε το πρώτο τρέιλερ του Survivor μαζί με τους τρόπους με τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή.

«Ο χρόνος περνάει. Έχεις μια ευκαιρία να αλλάξεις την ζωή σου, την καθημερινότητα σου. Να ζήσεις κάτι μοναδικό που θα το θυμάσαι για πάντα. Θα το κάνεις; Survivor 2024» τονίζεται χαρακτηριστικά στο νέο τρέιλερ.