Στο «Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα πρόβαλαν ένα απόσπασμα από το I’m a celebrity get me out of here και ο παρουσιαστής τοποθετήθηκε με πολύ σκληρούς χαρακτηρισμούς τόσο για το reality του ΣΚΑΪ, όσο και για τους συμμετέχοντες.

«Εμένα με θλίβει αυτή η εικόνα. Εδώ γίνεται μια κριτική στις σκαλέτες εκπομπών και για το αν πρέπει να βγάζουμε τον έναν ή τον άλλον – που στο τέλος είμαστε υπεύθυνοι γι’ αυτούς που βγάζουμε και γι’ αυτά που λέμε και κρινόμαστε καθημερινά από αυτό – και δε γίνεται σε αυτό που ουσιαστικά είναι μια τηλεόραση άλλης εποχής που ευτελίζει και ξεφτιλίζει ανθρώπους, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι βέβαια να ξεφτιλιστούν και να γυρίσουν μετά στην Ελλάδα να κάνουν πέντε αρπαχτές.

Γι’ αυτό το κάνουν οι άνθρωποι, δεν είναι celebrities, είναι ανθυποσελέμπριτις. Μια τηλεόραση άλλης εποχής, για μένα θλιβερή ως θέαμα», είπε ο Γιώργος Λιάγκας.

«Είναι αίσχος, ντρέπομαι» – Ξέσπασε και ο Ανδρέας Μικρούτσικος

Βίντεο από το επεισόδιο της Πέμπτης (19/10) του ριάλιτι I’m a celebrity get me out of here προβλήθηκε και στην εκπομπή Super Κατερίνα και ο Ανδρέας Μικρούτσικος ξέσπασε on air για το περιεχόμενο.

«Μίλησα με τον Γρηγόρη σε σχέση με το I am celebrity και του έλεγα ότι είναι αίσχος! Έγινε πλάνο και έλεγα “αίσχος”. Το λέω ότι είναι το χειρότερο ριάλιτι που έχω δει. Νιώθω πραγματική ντροπή και στεναχωριέμαι για αυτόν τον υπερταλαντούχο Γιώργο. Προσπαθεί να κάνει σκερτσάκια.

Στεναχωριέμαι και ντρέπομαι για τον εαυτό μου σαν τηλεθεατής. ΣΚΑΪ δες το, παραγωγή δες το! Κάνετε τον τηλεθεατή να ντρέπεται. Λογικό το 2-3% που κάνετε», ανέφερε ο Ανδρέας Μικρούτσικος.