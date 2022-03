Δεν κατάφερε να κρύψει τη συγκίνησή του ο Γιώργος Αγγελόπουλος, με τα δώρα που του προσέφερε η Ναταλία Γερμανού στον αέρα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται».

Ειδικότερα, ο Γιώργος Αγγελόπουλος πήρε μια κούπα με τη ζωγραφιά ενός αγγέλου και μία δεύτερη κούπα με τη δική του φωτογραφία και το σλόγκαν «My way or no way».

«Και άλλο δώρο, μα εγώ ήρθα με άδεια χέρια» είπε αρχικά ο νικητής του Survivor. «Με γέμισες δώρα! Δεν έχω λόγια… Πραγματικά, δεν το περίμενα, ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί με πατάτε κάπου… Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κόσμο που στηρίζει τον Φύλακα Άγγελο (σ.σ που ίδρυσαν από κοινού ο Γιώργος Αγγελόπουλος, ο Αναστάσιος Ντούγκας και η Ράνια Κωστάκη, για την προστασία των κακοποιημένων παιδιών), είναι όλοι σπουδαίοι και οι άνθρωποι που τον απαρτίζουν ανεξαιρέτως γιατί έχουν αγκαλιάσει τον Φύλακα έχοντας καταλάβει την ανιδιοτέλεια του σκοπού αυτού. Απλοί και σημαντικοί άνθρωποι».

«Ζούμε δύσκολες εποχές. Εύχομαι να σταματήσει ο πόλεμος, να σταματήσει και να ελέγξουμε τον Covid και να μπορέσουμε και εμείς να συνεχίσουμε τη δράση μας» πρόσθεσε, εμφανώς συγκινημένος, ο Γιώργος Αγγελόπουλος.