Μια νέα επαναστατική θεραπεία υπόσχεται να αλλάξει τα δεδομένα για τα άτομα που πάσχουν από σοβαρές τροφικές αλλεργίες.

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη που διεξήχθη από το Johns Hopkins Children’s Center και δημοσιεύθηκε στο The New England Journal of Medicine, το ενέσιμο φάρμακο omalizumab αποδείχθηκε πιο αποτελεσματικό από την στοματική ανοσοθεραπεία (OIT) στην πρόληψη αλλεργικών αντιδράσεων.

Τι είναι το Omalizumab και πώς λειτουργεί

Το omalizumab δρα δεσμεύοντας ένα αντίσωμα που ονομάζεται ανοσοσφαιρίνη Ε (IgE) στο αίμα, εμποδίζοντας την ενεργοποίηση των ανοσοκυττάρων που ευθύνονται για τις αλλεργικές αντιδράσεις. Με αυτόν τον τρόπο, το ανοσοποιητικό σύστημα γίνεται λιγότερο ευαίσθητο στα αλλεργιογόνα, μειώνοντας σημαντικά την πιθανότητα σοβαρών αντιδράσεων.

Αποτελέσματα της μελέτης

Η κλινική έρευνα περιέλαβε 177 νέους – έως 17 ετών – και τρεις ενήλικες, οι οποίοι χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα έλαβε ενέσεις omalizumab και OIT πολλαπλών αλλεργιογόνων για οκτώ εβδομάδες, ενώ η δεύτερη ομάδα έλαβε ενέσεις omalizumab και εικονικό φάρμακο (placebo) OIT για οκτώ εβδομάδες.

Στη συνέχεια, η πρώτη ομάδα έλαβε ενέσεις εικονικού φαρμάκου και OIT πολλαπλών αλλεργιογόνων για 44 εβδομάδες, ενώ η ομάδα Β συνέχισε να λαμβάνει ενέσεις omalizumab και εικονικό φάρμακο OIT για 44 εβδομάδες.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 36% των συμμετεχόντων που έλαβαν omalizumab μπορούσαν να καταναλώσουν περίπου οκτώ φιστίκια και δύο άλλα αλλεργιογόνα τρόφιμα μετά το τέλος της δοκιμής, σε σύγκριση με μόλις το 19% εκείνων που υποβλήθηκαν σε στοματική ανοσοθεραπεία (ΟΙΤ).

Πλεονεκτήματα έναντι της στοματικής ανοσοθεραπείας

Η στοματική ανοσοθεραπεία περιλαμβάνει την προοδευτική κατανάλωση αλλεργιογόνων τροφίμων, με στόχο τη σταδιακή απευαισθητοποίηση του οργανισμού. Ωστόσο, παρουσιάζει υψηλό κίνδυνο εμφάνισης αλλεργικών αντιδράσεων, γεγονός που οδήγησε σε μεγάλη εγκατάλειψη της δοκιμής από τους συμμετέχοντες. Περισσότεροι από τους μισούς που αποχώρησαν από τη μελέτη το έκαναν λόγω έντονων αλλεργικών συμπτωμάτων. Αντίθετα, δεν υπήρξαν τέτοια φαινόμενα στην ομάδα που έλαβε omalizumab.

Μελλοντική χρήση του Omalizumab

Η νέα έρευνα αναδεικνύει το omalizumab ως μια ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη εναλλακτική στη στοματική ανοσοθεραπεία για τη διαχείριση πολλαπλών τροφικών αλλεργιών.

Το εν λόγω φάρμακο ήδη χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της κνίδωσης και του σοβαρού άσθματος και η πιθανότητα επέκτασης της χρήσης του στη θεραπεία των τροφικών αλλεργιών αποτελεί μια σημαντική προοπτική για εκατομμύρια ανθρώπους που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο σοβαρών αλλεργικών αντιδράσεων.

Αν η ρύθμιση της χρήσης του για αλλεργίες εγκριθεί ευρύτερα, ενδέχεται να αλλάξει ριζικά τη ζωή των πασχόντων, προσφέροντάς τους μεγαλύτερη ασφάλεια και ελευθερία στην καθημερινότητά τους.