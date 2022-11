TikTok, help me be normal again 😔 ps it’s normal to grieve yourself before you got sick, that’s ok and it makes you human🤍⚠️ #grief #GenshinImpact32 #chronicillness #hospitallife #iih #brainsurgery #idiopathicintracranialhypertension #sicktok #liverpool #IIH #hospital #takayasusarteritis #imsick #help #awareness #chronicillnessawareness #fyp