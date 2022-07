Άλλη μια πρωτοπορία απο τον κ. Βεβελογιάννη Παναγιώτη, Διευθυντή στην Ουρολογική Κλινική Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής Προστάτου και Λιθίασης του Μητέρα, καθιστά την εξάλειψη των λίθων των νεφρών μια απόλυτα ασφαλή υπόθεση λίγων λεπτών , με την χρήση του Holmium Laser τελευταίας γενιάς .

Με την γνωστή σφραγίδα της εμπειρίας και της γνησιότητος της ομάδας που εισήγαγε στην χώρα μας τις επαναστατικές τεχνικές Rezum και HoLEP που βοήθησαν εδω και μια διετία εκατοντάδες άνδρες να απαλλαγούν απο το θέμα του προστάτη τους με έναν ανώδυνο και αναίμακτο τρόπο , υιοθετείται πλέον ο παγκόσμιος χρυσός κανόνας για την εξάχνωση των λίθων του Ουροποιητικού με την καινοτόμο μέθοδο Laser Ενδοσκοπικής Λιθοτριψίας που μπορεί να αντιμετωπίσει λίθους κάθε θέσεως και μεγέθους με απόλυτη επιτυχία .

Η Ελάχιστα Παρεμβατική αυτή μέθοδος εκτελείται χωρίς τομές , με την βοήθεια μιας ελαχίστης διαμέτρου κάμερας η οποία εισέρχεται ανάδρομα μέσω του ουρητήρος και μπορεί να επισκεφθεί και τα πλέον δυσπρόσιτα μέχρι σήμερα σημεία του νεφρού. Ετσι με απ΄ευθείας οπτική επαφή και εξαιρετική ακρίβεια εξαχνώνονται ( μεταπίπτουν δηλαδή από στερεά , σε αέρια κατάσταση ) λίθοι ανεξαρτήτως μεγέθους και σκληρότητος , με έναν συνοπτικό τρόπο σε μια μόλις συνεδρία και υπό την επήρεια ελαχίστης ναρκώσεως , απελευθερώνοντας τον ασθενή αυθημερόν προς τις καθημερινές του δραστηριότητες χωρίς μετεγχειρητικό πόνο.

Η αποφυγή του κατακερματισμού του λίθου σε συγκρίμματα , είναι ακριβώς και το γεγονός για το οποίο αποφεύγεται ο τραυματισμός του ουρητήρος λόγω της καθόδου των υπολειμμάτων όπως με τις παλαιότερες μεθόδους , ως επίσης και η αποφυγή εισαγωγής λαβίδων σύλληψης των τεμαχίων . Αντ΄αυτού επιτυγχάνεται μια αναίμακτη και απόλυτη εξαέρωσις του λίθου , γι΄αυτό και δεν χρειάζεται ο ασθενής να διακόψει πιθανή αντιπηκτική του αγωγή .

Η επέμβασις παρέχει εξαιρετική ασφάλεια , λόγω του επιφανειακού βάθους διείσδυσης του Laser και αποφυγής θερμικής βλάβης στους παρακειμένους ιστούς .

Η επέμβασις θα πρέπει να εκτελείται μόνον σε πιστοποιημένα κέντρα που διαθέτουν την εμπειρία και τον εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας .

Η εγγύηση και η εξειδίκευση της Ουρολογικής Κλινικής Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής Προστάτου και Λιθίασης στο Μητέρα του ιατρού Βεβελογιάννη καθώς και η πληθώρα περιστατικών των ασθενών που ανέκτησαν την ποιότητα της ζωής τους , ενισχύει και την εμπιστοσύνη του κόσμου προς αυτές τις μη παρεμβατικές μεθόδους θεραπείας της λιθίασης και του προστάτη , με στατιστικά εφάμιλλα των κέντρων του εξωτερικού , στα πλαίσια των καλών υπηρεσιών της Ιατρικής διεθνώς .

Ο Παναγιώτης Βεβελογιάννης είναι Χειρουργός Ουρολόγος γεννημένος στο New Jersey Η.Π.Α, απόφοιτος Κολλεγίου Αθηνών ’79, κάτοχος BSc in Biochemistry από το University of Minnessota USA, απόφοιτος Ιατρικής Σχολής Αθηνών και ειδικευμένος στο Αντικαρκινικό Ινστιτούτο Μεταξά και στο New Jersey University of Medicine Hospital USA.

Είναι ειδικευμένος στην ενδοουρολογία, στην ενδοσκοπική χειρουργική προστάτου, καρκίνου της κύστεως και νεφρολιθιάσεως.

Είναι πρωτοπόρος στην Ελλάδα στην ελάχιστα παρεμβατική μέθοδο ατμού REZUM για τον προστάτη και αποκλειστικά πιστοποιημένος από την Boston Scientific Αμερικής, για την εκτέλεση της μεθόδου στην Αθήνα. Έχει συμβάλει στην καθιέρωση του Holmium Laser για την θεραπεία του προστάτη, εφαρμόζοντας τη μέθοδο HoLEP ως επέμβαση εκλογής στην Αθήνα.

Είναι μέλος της Ελληνοαμερικανικής ιατρικής εταιρείας, της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, του International College of Surgeons και του Hellenic Medical Society Of New York (KRIKOS).

Τέλος, ο κος Βεβελογιάννης είναι Διευθυντής στην Ουρολογική Κλινική Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής Προστάτη και Λιθίασης στο Μητέρα.