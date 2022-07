Σίγουρα έχετε δει μικρές μεταβολές στο σχήμα και στο μέγεθος των βραχιόνων μετά την εμμηνόπαυση.Η διάμετρος τους αυξάνεται , όπως και το τμήμα που βρίσκεται στην κατωφερέστερη θέση εμφανίζει μεγαλύτερη χαλάρωση.

Οι αιτίες είναι οι πασίγνωστες μεταβολές των ορμονών, δηλαδή των οιστρογόνων, της κορτιζόλης και των ορμονών του στρες, όπως και της λεπτίνης που τελικά οδηγούν σε μεταβολές του σώματος και κυρίως ανακατανομή του βάρους.

Προσπαθούμε να γυμναστούμε , να κάνουμε διατάσεις και διατροφή, χωρίς όμως καθόλου ή με πολύ μικρό αποτέλεσμα.

Η πλαστική χειρουργική μπορεί να μας βοηθήσει με αρκετούς τρόπους.

Μη επεμβατικές μέθοδοι : τα νήματα, ο εστιασμένος υπέρηχος και οι ραδιοσυχνότητες μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά. Επεμβατικές μέθοδοι είναι η λιποαναρρόφηση και η βραχιονοπλαστική.

Η λιποαναρρόφηση στους βραχίονες είναι μια κλασσική μέθοδος . Αφαιρούνται λιποκύτταρα μαζί με το λίπος . Αυτό γίνεται με μικρές οπές, καλά κρυμμένες στην μασχάλη και το αποτέλεσμα είναι μόνιμο.

Η λιποαναρρόφηση, όταν πραγματοποιείται με ειδική τεχνική, προσφέρει και πολύ καλό αποτέλεσμα σύσφιξης.

Μετά από μια λιποαναρρόφηση στους βραχίονες συστήνουμε στον ασθενή μια ελαφρώς πιεστική επίδεση για λίγες μέρες.

Η βραχιονοπλαστική ή λιφτ των βραχιόνων (arm lift), η οποία συνήθως συνδυάζεται και με λιποαναρρόφηση, αντιμετωπίζει με επιτυχία και το πρόβλημα της χαλάρωσης.

Στην επέμβαση αυτή, αφαιρείται λίπος και δέρμα από την έσω ή κάτω επιφάνεια του βραχίονα.

Υπάρχουν αρκετές τροποποιήσεις και παραλλαγές στον σχεδιασμό και το μέγεθος της ουλής ανάλογα με το πρόβλημα .

Το αποτέλεσμα είναι μόνιμο.Συνήθως μετά από μια βραχιονοπλαστική συστήνουμε στον ασθενή να μην σηκώνει βάρος για λίγες βδομάδες.

Εύη Τσάτη M.D., Ph.D.

Πλαστικός Χειρουργός

Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής Αθηνών

Diplomate of EBOPRAS (European Board of Aesthetic and Reconstructive Surgery)

Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής της Ελληνικής Εταιρείας Εμμηνόπαυσης ( ΕΛ.ΕΤ.ΕΜ)

plasticsurgeygreece.com