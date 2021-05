Αναμφισβήτητα, η χρονιά 2020 θα μείνει στην ιστορία ως η χρονιά που η πανδημία λόγω COVID-19 έφερε πολλές αλλαγές στον κόσμο. Η ανάγκη να ενισχύσουμε το ανοσοποιητικό μας σύστημα, υπήρχε πάντα, τώρα όμως είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Το εντερικό μικροβίωμα έχει καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος. Σήμερα στις 29 Μαΐου 2021, γιορτάζοντας την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας του Πεπτικού Συστήματος, είναι η στιγμή να αποκτήσουμε τη νέα υγιεινή μας συνήθεια. Βάζουμε στη διατροφή μας ένα συμπλήρωμα διατροφής για την ομαλή λειτουργία του πεπτικού σου συστήματος.

Το Prodefen Plus® είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής, που συμβάλλει στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος, στην ανακούφιση των συμπτωμάτων του συνδρόμου ευερέθιστου εντέρου, της δυσκοιλιότητας, των βρεφικών κολικών, της διάρροιας των αντιβιοτικών, της ιογενούς διάρροιας, της παιδικής ατοπικής δερματίτιδας, και στην αποκατάσταση της ισορροπίας της εντερικής χλωρίδας εξαιτίας έντονου στρες, απότομων κλιματικών αλλαγών, ταξιδιού, φτωχών διατροφικών συνηθειών και χαμηλής πρόσληψης φυτικών ινών, συμβάλλοντας στη φυσιολογική λειτουργία του γαστρεντερικού συστήματος σε παιδιά και ενήλικες κάθε ηλικίας.

Το Prodefen Plus® παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία του πεπτικού σωλήνα καθώς:

Αναχαιτίζει την ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων

Βοηθά στην πέψη και την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών

Συμβάλλει στην παραγωγή λιπαρών οξέων βραχείας αλύσου και ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα

Tο Prodefen Plus® συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του γαστρεντερικού συστήματος.

Όλα τα συστατικά του Prodefen Plus® είναι ενκαψυλιωμένα και λυοφυλιωμένα. Κι έτσι προστατεύονται από την υψηλή οξύτητα του στομάχου και φθάνουν στο λεπτό έντερο χωρίς να έχει επηρεαστεί η αποτελεσματικότητα του. Το Prodefen plus® δεν χρειάζεται ψύξη, δεν έχει άρωμα και γεύση, μπορεί να καταναλωθεί από άτομα με δυσανεξία στη λακτόζη και είναι ελεύθερο γλουτένης. Το Prodefen plus® είναι εύκολο στη χρήση, τόσο για τα βρέφη, τα παιδιά όσο και για τους ενήλικες. 1 φακελλίσκος την ημέρα αρκεί για ένα υγιές γαστρεντερικό σύστημα. Απλά διαλύουμε το περιεχόμενο του φακελλίσκου σε νερό, χυμό ή γάλα σε θερμοκρασία δωματίου. Εάν λαμβάνουμε αγωγή με αντιβιοτικά συνιστάται να γίνετε η λήψη του Prodefen plus® με χρονική απόσταση δύο ωρών από αυτά.

Λίγα λόγια για το γαστρεντερικό σύστημα και τα συμβιωτικά

Ο Ιπποκράτης ήδη από την αρχαιότητα είχε τονίσει ότι «η κακή πέψη είναι η ρίζα όλων των δεινών», ενώ ιστορικά η συσχέτιση μεταξύ των μικροβίων του εντέρου και της υγείας προτάθηκε το 1907 από τον Metchnikoff, ο οποίος υπέθεσε ότι η αντικατάσταση των «σηπτικών» βακτηρίων του εντέρου από βακτήρια που παράγουν γαλακτικό οξύ θα μπορούσε να συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του εντέρου, καθώς και στην παράταση του χρόνου της ζωής. Τα «καλά βακτήρια» που περιέχει ενισχύουν την υγεία σας, όπως το να ισορροπούν το ορμονικό σύστημα, να συμβάλλουν στην καλή απορρόφηση θρεπτικών συστατικών και στην πέψη, να προσφέρουν δύναμη στο ανοσοποιητικό σας σύστημα και να συμβάλλουν στην αποτοξίνωση του σώματος. Το έντερο επηρεάζει την ψυχική υγεία μας. Περιέχει ένα εντερικό νευρικό σύστημα που επικοινωνεί με το Κεντρικό Νευρικό σας Σύστημα, το οποίο προκαλεί αλλαγές στη διάθεσή μας. Αυτό σημαίνει κατάθλιψη, άγχος, απώλεια μνήμης και άλλων γνωστικών λειτουργιών που μπορούν να προκληθούν από την κακή υγεία του εντέρου μας.

Τρισεκατομμύρια βακτήρια αποτελούν την εντερική μικροχλωρίδα και έχουν σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη και διατήρηση ενός ισχυρού ανοσοποιητικού και πεπτικού συστήματος. Διαφορετικοί παράγοντες μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο αυτή την ισορροπία, όπως η θεραπεία με αντιβιοτικά, κάποια ίωση, το στρες, ένα ταξίδι ή η μη ισορροπημένη διατροφή ή ο τρόπος ζωής. Η χρόνια και παρατεταμένη χρήση αντιβιοτικών, η κατανάλωση τροφίμων με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη, αλλά και η μειωμένη κατανάλωση τροφίμων με υψηλή συγκέντρωση σε φυτικές ίνες, ενισχύει τη δράση των παθογόνων βακτηρίων που ζουν στο έντερο.

Τα προβιοτικά είναι ζωντανοί μικροοργανισμοί που μπορούν να ωφελήσουν τον ανθρώπινο οργανισμό όταν λαμβάνονται στις κατάλληλες ποσότητες. Τα πρεβιοτικά αποτελούν ουσίες που βοηθούν στην ανάπτυξη και καλλιέργεια των προβιοτικών μικροοργανισμών. Συμπληρώματα διατροφής που περιέχουν τόσο προβιοτικά όσο και πρεβιοτικά αυξάνουν τον πολλαπλασιασμό και την αποτελεσματικότητα των προβιοτικών.

Πρόσφατη μελέτη παρατήρησης σε 445.850 ανθρώπους από το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ και τη Σουηδία, έδειξε ότι οι γυναίκες που έλαβαν κάποιο προβιοτικό συμπλήρωμα διατροφής είχαν μικρότερο κίνδυνο να είναι θετικοί στον COVID-19.

