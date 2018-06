1ο Διεθνές Συνέδριο Ναυτικής Εκπαίδευσης από το Μητροπολιτικό Κολλέγιο Πειραιά

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο διοργανώνει το Σάββατο 9 Ιουνίου στο πλαίσιο των Ημερών Θάλασσας 2018 (9-10/6/2018) του Δήμου Πειραιά, το 1ο Διεθνές Συνέδριο Ναυτικής Εκπαίδευσης.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Μητροπολιτικού Κολλεγίου Πειραιά [Φίλωνος & Σωτήρος 1Α] και θα περιλαμβάνει ομιλίες και παρουσιάσεις σχετικά με τρέχοντα θέματα που ενδιαφέρουν τους εκπαιδευτές ναυτιλίας σε όλο τον κόσμο.

Φιλοξενώντας ένα ευρύ φάσμα αντιπροσώπων της ναυτιλιακής βιομηχανίας, το πρόγραμμα επικεντρώνεται στο μέλλον και τις ανάγκες της ναυτικής εκπαίδευσης σε παγκόσμιο επίπεδο. Το συνέδριο έχει ως παράλληλο σκοπό να προβάλει τον Πειραιά ως σημείο ιδιαίτερου ακαδημαϊκού και ερευνητικού ενδιαφέροντος για τη διεθνή ναυτιλιακή εκπαιδευτική βιομηχανία.

Θεματολογία συνεδρίου

«Η αναγκαιότητα διαρκούς και παραγωγικής επικοινωνίας μεταξύ πληρώματος και στελεχών του γραφείου», Δημήτρης Ασλάνογλου, Training Manager ELETSON CORPORATION

«Η προσαρμογή της Ναυτικής Εκπαίδευσης στους νέους κανονισμούς της Ναυτιλίας», Γιάννης Κοκαράκης, Vice President BUREAU VERITAS

«The Great Supporter of Seafarers’ Continuous Professional Development», Καπτ. Νικόλαος Ασλάνης, Chairman of the Nautical Institute (Hellenic Branch)

«Η έννοια του Ασφαλούς Λιμένος», Καπτ. Νικόλαος Μακρής, Καθηγητής Ναυτικής Τέχνης, Μητροπολιτικό Κολλέγιο

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, με την πρωτοβουλία αυτή, ξεκινά μια ανοιχτή συζήτηση που διασχίζει πολλαπλά πεδία του κλάδου της ναυτικής εκπαίδευσης, με στόχο την αντιμετώπιση τόσο των βραχυπρόθεσμων, όσο και των μακροπρόθεσμων αναγκών καινοτομίας και απασχόλησης.

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο είναι το πρώτο και μεγαλύτερο ιδιωτικό Κολλέγιο που δραστηριοποιείται στην περιφέρεια Πειραιά.

Με τη νεοσύστατη Ναυτική Ακαδημία του σε αποκλειστική συνεργασία με το παγκοσμίως γνωστό Solent University στο Southampton, προσφέρει τη μόνη ολοκληρωμένη πρόταση σπουδών υψηλής ποιότητας στη Ναυτιλία στην Ελλάδα, με πρωτοποριακά προγράμματα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης.

Επιπλέον, αποτελεί τον μοναδικό φορέα με ταυτόχρονη πιστοποίηση ή / και ιδιότητα μέλους από το Chartered Institute of Logistics and Transport, το Institute of Chartered Shipbrokers, την InterCargo, το Institute of Marine Engineering, Science and Technology και τη Helmepa.

Περισσότερα στο www.mitropolitiko.edu.gr