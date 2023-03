Στο πλευρό της Επίλεκτης Ομάδας Ειδικών Αποστολών Ελλάδος (ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α.) βρέθηκε η Teleperformance Greece, έπειτα από τους καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν περιοχές της Τουρκίας και της Συρίας τον Φεβρουάριο. Συγκεκριμένα, η ανθρωπιστική αποστολή της ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α., σε συνεργασία με την Ελληνική ομάδα RESCUE GR, πραγματοποιήθηκε από τις 8 έως τις 15 Φεβρουαρίου στην περιοχή του Καχραμανμάρα, η οποία υπέστη ολοκληρωτική καταστροφή από τους σεισμούς.

Η Teleperformance Greece, στο πλαίσιο του προγράμματός εταιρικής υπευθυνότητας, ανέλαβε την κάλυψη μεγάλου μέρους των εξόδων της αποστολής, συμπεριλαμβανομένου του απαραίτητου εξοπλισμού, συμβάλλοντας σημαντικά στην πραγματοποίησή της. Οι σχέσεις της Teleperformance Greece και της Επίλεκτης Ομάδας Ειδικών Αποστολών επισφραγίσθηκαν με συνάντηση των δύο μερών κατά την οποία συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, προοπτικές μελλοντικής συνεργασίας με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση του έργου της ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α.

Στην αποστολή συμμετείχαν 35 εθελοντές διασώστες με πλήρη Μέσα Ατομικής Προστασίας, συνοδευόμενοι από νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό, με στόχο τη διάσωση εγκλωβισμένων κατοίκων. Η ομάδα μετέβη στην περιοχή με 7 ειδικά μηχανοκίνητα οχήματα, τρία διασωστικά οχήματα, ένα τζιπ, ένα φορτηγό με trailer και μία κινητή ιατρική μονάδα. Ανάμεσα στους διασώστες ήταν και η Sugar, ένα εκπαιδευμένο λαμπραντόρ, η οποία και κατάφερε να εντοπίσει ζωή δύο φορές στα χαλάσματα.

Σε δήλωσή του, κατά τη διάρκεια της τιμητικής εκδήλωσης, ο Γεώργιος Ρουμελιώτης, Πρόεδρος της Επίλεκτης Ομάδας Ειδικών Αποστολών Ελλάδος σχολίασε: «Ένα ειλικρινές «ευχαριστώ» από την ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. και τους εθελοντές της στην εταιρεία Teleperfomance, η οποία μόλις ενημερώθηκε για την δράση έσπευσε να βοηθήσει. Η Ομάδα παλεύει με ίδια μέσα, και τα έξοδα για την μετάβασή μας στην Τουρκία με 35 εθελοντές και 7 οχήματα ήταν δυσβάσταχτα. Είναι πολύ σημαντική η ανάπτυξη ευρύτερων συνεργασιών, βασισμένες στο αίσθημα της αλληλοβοήθειας, για να κατορθώσουμε όλοι μαζί να παρέχουμε στους πολίτες τις συνθήκες εκείνες που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.»

Η Μυρσίνη Σωτηροπούλου, Chief Marketing Officer της Teleperformance Greece, ανέφερε σχετικά: «Είναι μεγάλη τιμή για όλους εμάς στην Teleperformance να στηρίζουμε έναν τόσο σημαντικό σκοπό, βοηθώντας τους εθελοντές της ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. να πραγματοποιήσουν την αποστολή τους στις σεισμόπληκτες περιοχές της Τουρκίας. Η στήριξη όσων έχουν ανάγκη και η άμεση ανταπόκρισή μας σε περιόδους κρίσης είναι βασική προτεραιότητά μας. Παράλληλα, η αφοσίωση και η γενναιότητα των εθελοντών διασωστών, μας ενέπνευσε και μας έδωσε ένα παραπάνω κίνητρο να ενώσουμε τις δυνάμεις μας μαζί τους. Στιγμές σαν αυτές αποδεικνύουν τη σημασία της συλλογικής δράσης και της κοινωνικής ευθύνης προκειμένου να γίνει ο κόσμος μας καλύτερος.»

Σχετικά με την Teleperformance Greece

Η Teleperformance Greece είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής “Customer Experience Management” στην Ελλάδα. Με περισσότερες από τρεις δεκαετίες εμπειρίας, αποτελεί σήμερα ένα από τα κορυφαία Multilingual Hubs στον κόσμο, υποστηρίζοντας πάνω από 140 Αγορές σε 42 γλώσσες και διαλέκτους, με πάνω από 12.000 εργαζόμενους που προέρχονται από περισσότερες από 110 χώρες. Πιστοποιημένη κατά ISO 9001, COPC OSP, PCI DSS, ISO 27001, Verego SRS, BEST, TOPS και Lean Six Sigma, χρησιμοποιεί τεχνολογίες αιχμής και υποστηρίζει επαφές μέσω κλήσεων, e-mail, chat, μέσων Κοινωνικής δικτύωσης, Artificial Intelligence, Ψηφιακές Πλατφόρμες, Bots, Speech Analytics, Bots, RPA’s, IVR, fax, sms και whitemails. Με εγκαταστάσεις σε Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη και Χανιά, προσφέρει ολοκληρωμένη γκάμα λύσεων “One-Office” σε Customer Experience Services, Back-Office Services και Knowledge Services, έχοντας λάβει πολλές σημαντικές διακρίσεις στην Ελλάδα όπως η διάκριση Best Place to Work (2022, 2021, 2020, 2017, 2013), αλλά και στο εξωτερικό, με χαρακτηριστικά 15 βραβεία «European Contact Centre & Customer Service» τα τελευταία 6 χρόνια.