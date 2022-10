Στα πλαίσια των εκδηλώσεων της InnovEIT, την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στην Αθήνα, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με στόχο την ενίσχυση των προσπαθειών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) να καταστεί η τεχνητή νοημοσύνη μέρος του ψηφιακού πράσινου μετασχηματισμού της βιομηχανίας.

Με στόχο μια ισχυρότερη και πιο βιώσιμη ευρωπαϊκή βιομηχανία η οποία θα αξιοποιεί την ψηφιακή παραγωγή και την τεχνητή νοημοσύνη, υψηλόβαθμα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ελληνικής Κυβέρνησης και του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) – που αποτελεί φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του EIT Manufacturing – συναντήθηκαν με ειδικούς εκπροσώπους της Ελλάδας ώστε να συζητήσουν για την καινοτομία και την πολιτική στην Ευρώπη. Οι εκδηλώσεις της InnovEIT στοχεύουν στην ανάδειξη του καθημερινού έργου της EIT Κοινότητας να επιταχύνει την καινοτομία, φέρνοντας σε επαφή δημιουργικούς στοχαστές από διάφορους κλάδους όπως αυτοί της βιομηχανίας, της ακαδημαϊκή κοινότητας, της έρευνας και της επιχειρηματικότητας, και διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο τη μεταξύ τους συνεργασία, ζωντανεύοντας τις μεγάλες ιδέες τους.

«Για εμάς ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία να φέρουμε σε επαφή ηγέτες από όλη την Ευρώπη αλλά κι ευρωπαϊκούς οργανισμούς ώστε αφενός να συζητήσουμε τη χάραξη πολιτικής σχετικά με την καινοτομία στα συστήματα παραγωγής, κι αφετέρου να αναλύσουμε όλα τα βήματα που απαιτούνται για την προώθηση του διττού μετασχηματισμού. Είμαι ενθουσιασμένος που γνώρισα την τοπική κοινότητα καινοτομίας στην Αθήνα, η οποία απέδειξε πόσο σημαντικό είναι να ανοίξει ένα νέο κέντρο καινοτομίας του EIT Manufacturing στην περιοχή», δήλωσε ο CEO του EIT Manufacturing, κος. Klaus Beetz.

Η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στην Αθήνα, επικεντρώθηκε στη θεματική του ψηφιακού πράσινου μετασχηματισμού που αποτελεί σημαντικό στόχο των διοργανωτών της εκδήλωσης, EIT Manufacturing. Όπως δήλωσε ο κεντρικός ομιλητής Dr. Σωτήρης Μακρής, Senior Project Manager, Laboratory for Manufacturing and Automation (LMS) του Πανεπιστημίου Πατρών:

«Το InnovEIT Athens αποτέλεσε μία μοναδική πλατφόρμα, στην οποία κορυφαίοι ειδικοί είχαν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης και της ψηφιοποίησης αλλά και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από αυτές για βιομηχανική καινοτομία. Η καινοτομία της τεχνητής νοημοσύνης και το αντίκτυπο της στη βιομηχανία είναι ορατό σε μια πληθώρα βιομηχανικών περιπτώσεων, ωστόσο οι δυνατότητες της παραμένουν ανεκμετάλλευτες. Οι μελλοντικές προσπάθειες έρευνας και καινοτομίας στην ψηφιοποίηση και την τεχνητή νοημοσύνη θα πρέπει να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες της παραγωγής, και αυτό θα έχει ουσιαστικό αντίκτυπο όχι μόνο στη βιομηχανία αλλά και στην κοινωνία γενικότερα».

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο Δρ. Χρήστος Δήμας, Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Έρευνας & Τεχνολογίας) της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας, ενώ στη συζήτηση για την Τεχνητή Νοημοσύνη συμμετείχαν επίσης οι ομιλητές Δρ. Nenad Popovi, Υπουργός Καινοτομίας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Δημοκρατίας της Σερβίας, ο κος. Jürgen Tiedje, Head of Unit, European Commission DG RTD, η κα. Εleonora Marino, Business Development στην Prima Additive και ο κος. Gintaras Vilda, CEO Manufacturing Innovation Valley και πρώην Υφυπουργός Οικονομίας και Καινοτομίας της Δημοκρατίας της Λιθουανίας.

Το πάνελ εξέτασε τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να συμβάλει στην περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα, απαντώντας σε ερωτήματα όπως:

• Ποιες είναι οι επιπτώσεις για το ανθρώπινο δυναμικό όταν οι εταιρείες εφαρμόζουν την τεχνητή νοημοσύνη;

• Πώς οι χώροι δεδομένων και η ποιότητα των δεδομένων επηρεάζουν την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης;

• Ποια δεοντολογικά ζητήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης;

• Ποια κενά δεξιοτήτων αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή βιομηχανία στην ψηφιακή παραγωγή και την τεχνητή νοημοσύνη;

Οι εκδηλώσεις της InnovEIT και το συνέδριο του ΕΙΤ

Ξεκινώντας στις 15 Σεπτεμβρίου, η InnovEIT – η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή εκδήλωση καινοτομίας, έχει πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής εννέα διαφορετικές εκδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη με την καθεμία από αυτές να εξετάζει την καινοτομία από διαφορετική οπτική γωνία – βιώσιμη παραγωγή, υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση και περιφερειακή ανάπτυξη. Οι εκδηλώσεις της InnovEIT, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η εκδήλωση της Αθήνας, φιλοξενήθηκαν από διάφορες Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας (ΚΓΚ) που έχουν συσταθεί από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ), φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εκδηλώσεις καινοτομίας θα κορυφωθούν με μια δέκατη εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 11 Οκτωβρίου, στο συνέδριο του ΕΙΤ στις Βρυξέλλες σε μια συγκέντρωση όλων των KICs, των υπευθύνων χάραξης πολιτικής, των επενδυτών, των φορέων καινοτομίας, των πολιτών και των ειδικών προσκεκλημένων. Το συνέδριο θα προσφέρει την ευκαιρία να αναλογιστούμε όλη τη γνώση και την εμπειρία που προσφέρει το ΕΙΤ τα τελευταία 10 χρόνια, καθώς και τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αντιμετωπίζει σήμερα η καινοτομία στην Ευρώπη.

Το ΕΙΤ Manufacturing εγκαινιάζει το νέο του Κέντρο Καινοτομίας στην Αθήνα

Η συνάντηση στην Αθήνα σηματοδότησε και την έναρξη του νέου Κέντρου Καινοτομίας του EIT Manufacturing (Co-Location Center – CLC), που εξυπηρετεί οκτώ χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης: Αλβανία, Βουλγαρία, Κύπρο, Ελλάδα, Μολδαβία, Βόρεια Μακεδονία, Ρουμανία και Τουρκία. Στην εκδήλωση μεταξύ άλλων συμμετείχαν η Dr. Μάρα Χαχαμίδου, Managing & Implementation Authority for RTDI & Γενική Γραμματέας Έρευνας & Καινοτομίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων της Ελλάδας, και ο κος. Sebastian Ioan Burduja, Υπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιοποίησης στην Κυβέρνηση της Ρουμανίας.

Όπως και τα υπόλοιπα CLCs του δικτύου EIT Manufacturing, έτσι και το κέντρο καινοτομίας της Αθήνας θα στοχεύσει στην επιτάχυνση των διακρατικών συνεργασιών μεταξύ των διάφορων τοπικών οικοσυστημάτων, συμπεριλαμβανομένων start ups, επεκτεινόμενων επιχειρήσεων, βιομηχανικών εταιρειών, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, πανεπιστημίων και των ερευνητικών ιδρυμάτων. Βασικό στόχο θα αποτελέσει η επέκταση του δικτύου καινοτομίας και η προσέλκυση νέων ενδιαφερόμενων, έτσι ώστε τα μέλη της κοινότητας να μπορούν να επωφεληθούν από εποικοδομητικές συνεργασίες και έργα σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Το CLC South-East συνεργάζεται ήδη με αρκετούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένων του Εργαστηρίου Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού του Πανεπιστημίου Πατρών, της Cleantech και του ICEBERG, ενώ έχει ξεκινήσει συζητήσεις με εθνικές αρχές και ιδρύματα.

«Είναι τιμή μου που συμμετείχα στη δημιουργία του πρώτου και μοναδικού Κέντρου Καινοτομίας (Cο Location Center – CLC) στην Ελλάδα κι είμαι πολύ ενθουσιασμένη που συνεχίζω να εργάζομαι δίνοντας ισχυρή ώθηση στα οικοσυστήματα βιομηχανίας και καινοτομίας όλων των χωρών που καλύπτονται από το CLC. Πιστεύω ότι ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία να συνδυάσουμε την εκδήλωση InnovEIT στην Αθήνα με την εκδήλωση εγκαινίων του CLC SE, προσεγγίζοντας και παράλληλα κινητοποιώντας πληθώρα ενδιαφερομένων της Νοτιοανατολικής Ευρώπη», δήλωσε η Δρ. Νίκη Κούση, Managing Director του EIT Manufacturing CLC South-East.

«Το νέο CLC South-East θα συμβάλει στην επιτάχυνση και στην προσέγγιση του EIT Manufacturing σε μια περιοχή RIS της Ευρώπης που διαθέτει υψηλές δυνατότητες καινοτομίας, οι οποίες δεν έχουν αξιοποιηθεί μέχρι στιγμής, και κατά συνέπεια θα διευκολύνει την “ενσωμάτωση” ακόμη πιο καινοτόμων ιδεών, ανθρώπων και οργανισμών που μπορούν να φέρουν επιπρόσθετη αξία στην αποστολή μας», πρόσθεσε ο Δρ. Δημήτρης Μαυρίκιος, Chief Operations Officer στο EIT Manufacturing.

Στην εκδήλωση του ΕΙΤ RIS

Την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου, το νέο CLC South-East φιλοξένησε ακόμη μία εκδήλωση που διοργανώθηκε από το EIT Regional Innovation Scheme (EIT RIS), το οποίο παρουσιάστηκε το 2014, με στόχο να παρουσιάσει τις επιδόσεις καινοτομίας όλο και περισσότερων χωρών σε ολόκληρη την Ευρώπη, ιδιαίτερα σε χώρες που σημειώνουν μέτρια ή χαμηλή βαθμολογία καινοτομίας, όπως αυτή ορίζεται από τον Ευρωπαϊκό Πίνακα Αποτελεσμάτων για την Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το συνέδριο «Deep Tech in Manufacturing: The High Potential for RIS» παρουσίασε την εφαρμογή του Deep Tech σε σχέση με το τρίγωνο της γνώσης, τονίζοντας την ανάγκη που υπάρχει για εκπαίδευση και τις πρωτοβουλίες που πρέπει να ληφθούν με στόχο την ανάπτυξη σχετικών ταλέντων αλλά και την επιτυχημένη εφαρμογή του Deep Tech στις μικρομεσαίες και στις νεοσύστατες επιχειρήσεις.

«Το πρόγραμμα EIT Manufacturing RIS, αναζητά τις πιο καινοτόμες συνεργασίες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Υπάρχει εξαιρετική προοπτική και ταλέντο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και το νέο CLC στην Ελλάδα θα μας επιτρέψει να συνεργαστούμε ακόμη πιο στενά με βασικούς συντελεστές και οργανισμούς έχοντας έτσι αμοιβαία οφέλη», εξήγησε ο Δρ. Κωνσταντίνος Γεωργούλιας, Director of EU Affairs and RIS, EIT Manufacturing.

Στα πλαίσια των εκδηλώσεων της InnovEIT, την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στην Αθήνα, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με στόχο την ενίσχυση των προσπαθειών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT)να καταστεί η τεχνητή νοημοσύνη μέρος του ψηφιακού πράσινου μετασχηματισμού της βιομηχανίας.

Με στόχο μια ισχυρότερη και πιο βιώσιμη ευρωπαϊκή βιομηχανία η οποία θα αξιοποιεί την ψηφιακή παραγωγή και την τεχνητή νοημοσύνη, υψηλόβαθμα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ελληνικής Κυβέρνησης και του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) – που αποτελεί φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του EIT Manufacturing – συναντήθηκαν με ειδικούς εκπροσώπους της Ελλάδας ώστε να συζητήσουν για την καινοτομία και την πολιτική στην Ευρώπη. Οι εκδηλώσεις της InnovEIT στοχεύουν στην ανάδειξη του καθημερινού έργου της EIT Κοινότητας να επιταχύνει την καινοτομία, φέρνοντας σε επαφή δημιουργικούς στοχαστές από διάφορους κλάδους όπως αυτοί της βιομηχανίας, της ακαδημαϊκή κοινότητας, της έρευνας και της επιχειρηματικότητας, και διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο τη μεταξύ τους συνεργασία, ζωντανεύοντας τις μεγάλες ιδέες τους.

«Για εμάς ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία να φέρουμε σε επαφή ηγέτες από όλη την Ευρώπη αλλά κι ευρωπαϊκούς οργανισμούς ώστε αφενός να συζητήσουμε τη χάραξη πολιτικής σχετικά με την καινοτομία στα συστήματα παραγωγής, κι αφετέρου να αναλύσουμε όλα τα βήματα που απαιτούνται για την προώθηση του διττού μετασχηματισμού. Είμαι ενθουσιασμένος που γνώρισα την τοπική κοινότητα καινοτομίας στην Αθήνα, η οποία απέδειξε πόσο σημαντικό είναι να ανοίξει ένα νέο κέντρο καινοτομίας του EIT Manufacturing στην περιοχή», δήλωσε ο CEO του EIT Manufacturing, κος. Klaus Beetz.

Η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στην Αθήνα, επικεντρώθηκε στη θεματική του ψηφιακού πράσινου μετασχηματισμού που αποτελεί σημαντικό στόχο των διοργανωτών της εκδήλωσης, EIT Manufacturing. Όπως δήλωσε ο κεντρικός ομιλητής Dr. Σωτήρης Μακρής, Senior Project Manager, Laboratory for Manufacturing and Automation (LMS) του Πανεπιστημίου Πατρών:

«Το InnovEIT Athens αποτέλεσε μία μοναδική πλατφόρμα, στην οποία κορυφαίοι ειδικοί είχαν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης και της ψηφιοποίησης αλλά και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από αυτές για βιομηχανική καινοτομία. Η καινοτομία της τεχνητής νοημοσύνης και το αντίκτυπο της στη βιομηχανία είναι ορατό σε μια πληθώρα βιομηχανικών περιπτώσεων, ωστόσο οι δυνατότητες της παραμένουν ανεκμετάλλευτες. Οι μελλοντικές προσπάθειες έρευνας και καινοτομίας στην ψηφιοποίηση και την τεχνητή νοημοσύνη θα πρέπει να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες της παραγωγής, και αυτό θα έχει ουσιαστικό αντίκτυπο όχι μόνο στη βιομηχανία αλλά και στην κοινωνία γενικότερα».

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο Δρ. Χρήστος Δήμας, Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Έρευνας & Τεχνολογίας) της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας, ενώ στη συζήτηση για την Τεχνητή Νοημοσύνη συμμετείχαν επίσης οι ομιλητές Δρ. Nenad Popovi, Υπουργός Καινοτομίας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Δημοκρατίας της Σερβίας, ο κος. Jürgen Tiedje, Head of Unit, European Commission DG RTD, η κα. Εleonora Marino, Business Development στην Prima Additive και ο κος. Gintaras Vilda, CEO Manufacturing Innovation Valley και πρώην Υφυπουργός Οικονομίας και Καινοτομίας της Δημοκρατίας της Λιθουανίας.

Το πάνελ εξέτασε τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να συμβάλει στην περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα, απαντώντας σε ερωτήματα όπως:

Ποιες είναι οι επιπτώσεις για το ανθρώπινο δυναμικό όταν οι εταιρείες εφαρμόζουν την τεχνητή νοημοσύνη;

Πώς οι χώροι δεδομένων και η ποιότητα των δεδομένων επηρεάζουν την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης;

Ποια δεοντολογικά ζητήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης;

Ποια κενά δεξιοτήτων αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή βιομηχανία στην ψηφιακή παραγωγή και την τεχνητή νοημοσύνη;

Οι εκδηλώσεις της InnovEIT και το συνέδριο του ΕΙΤ

Ξεκινώντας στις 15 Σεπτεμβρίου, η InnovEIT – η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή εκδήλωση καινοτομίας, έχει πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής εννέα διαφορετικές εκδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη με την καθεμία από αυτές να εξετάζει την καινοτομία από διαφορετική οπτική γωνία – βιώσιμη παραγωγή, υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση και περιφερειακή ανάπτυξη. Οι εκδηλώσεις της InnovEIT, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η εκδήλωση της Αθήνας, φιλοξενήθηκαν από διάφορες Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας (ΚΓΚ) που έχουν συσταθεί από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ), φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εκδηλώσεις καινοτομίας θα κορυφωθούν με μια δέκατη εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 11 Οκτωβρίου, στο συνέδριο του ΕΙΤ στις Βρυξέλλες σε μια συγκέντρωση όλων των KICs, των υπευθύνων χάραξης πολιτικής, των επενδυτών, των φορέων καινοτομίας, των πολιτών και των ειδικών προσκεκλημένων. Το συνέδριο θα προσφέρει την ευκαιρία να αναλογιστούμε όλη τη γνώση και την εμπειρία που προσφέρει το ΕΙΤ τα τελευταία 10 χρόνια, καθώς και τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αντιμετωπίζει σήμερα η καινοτομία στην Ευρώπη.

Το ΕΙΤ Manufacturing εγκαινιάζει το νέο του Κέντρο Καινοτομίας στην Αθήνα

Η συνάντηση στην Αθήνα σηματοδότησε και την έναρξη του νέου Κέντρου Καινοτομίας του EIT Manufacturing (Co-Location Center – CLC), που εξυπηρετεί οκτώ χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης: Αλβανία, Βουλγαρία, Κύπρο, Ελλάδα, Μολδαβία, Βόρεια Μακεδονία, Ρουμανία και Τουρκία. Στην εκδήλωση μεταξύ άλλων συμμετείχαν η Dr. Μάρα Χαχαμίδου, Managing & Implementation Authority for RTDI & Γενική Γραμματέας Έρευνας & Καινοτομίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων της Ελλάδας, και ο κος. Sebastian Ioan Burduja, Υπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιοποίησης στην Κυβέρνηση της Ρουμανίας.

Όπως και τα υπόλοιπα CLCs του δικτύου EIT Manufacturing, έτσι και το κέντρο καινοτομίας της Αθήνας θα στοχεύσει στην επιτάχυνση των διακρατικών συνεργασιών μεταξύ των διάφορων τοπικών οικοσυστημάτων, συμπεριλαμβανομένων start ups, επεκτεινόμενων επιχειρήσεων, βιομηχανικών εταιρειών, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, πανεπιστημίων και των ερευνητικών ιδρυμάτων. Βασικό στόχο θα αποτελέσει η επέκταση του δικτύου καινοτομίας και η προσέλκυση νέων ενδιαφερόμενων, έτσι ώστε τα μέλη της κοινότητας να μπορούν να επωφεληθούν από εποικοδομητικές συνεργασίες και έργα σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Το CLC South-East συνεργάζεται ήδη με αρκετούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένων του Εργαστηρίου Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού του Πανεπιστημίου Πατρών, της Cleantech και του ICEBERG, ενώ έχει ξεκινήσει συζητήσεις με εθνικές αρχές και ιδρύματα.

«Είναι τιμή μου που συμμετείχα στη δημιουργία του πρώτου και μοναδικού Κέντρου Καινοτομίας (Cο Location Center – CLC) στην Ελλάδα κι είμαι πολύ ενθουσιασμένη που συνεχίζω να εργάζομαι δίνοντας ισχυρή ώθηση στα οικοσυστήματα βιομηχανίας και καινοτομίας όλων των χωρών που καλύπτονται από το CLC. Πιστεύω ότι ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία να συνδυάσουμε την εκδήλωση InnovEIT στην Αθήνα με την εκδήλωση εγκαινίων του CLC SE, προσεγγίζοντας και παράλληλα κινητοποιώντας πληθώρα ενδιαφερομένων της Νοτιοανατολικής Ευρώπη», δήλωσε η Δρ. Νίκη Κούση, Managing Director του EIT Manufacturing CLC South-East.

«Το νέο CLC South-East θα συμβάλει στην επιτάχυνση και στην προσέγγιση του EIT Manufacturing σε μια περιοχή RIS της Ευρώπης που διαθέτει υψηλές δυνατότητες καινοτομίας, οι οποίες δεν έχουν αξιοποιηθεί μέχρι στιγμής, και κατά συνέπεια θα διευκολύνει την “ενσωμάτωση” ακόμη πιο καινοτόμων ιδεών, ανθρώπων και οργανισμών που μπορούν να φέρουν επιπρόσθετη αξία στην αποστολή μας», πρόσθεσε ο Δρ. Δημήτρης Μαυρίκιος, Chief Operations Officer στο EIT Manufacturing.

Στην εκδήλωση του ΕΙΤ RIS

Την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου, το νέο CLC South-East φιλοξένησε ακόμη μία εκδήλωση που διοργανώθηκε από το EIT Regional Innovation Scheme (EIT RIS), το οποίο παρουσιάστηκε το 2014, με στόχο να παρουσιάσει τις επιδόσεις καινοτομίας όλο και περισσότερων χωρών σε ολόκληρη την Ευρώπη, ιδιαίτερα σε χώρες που σημειώνουν μέτρια ή χαμηλή βαθμολογία καινοτομίας, όπως αυτή ορίζεται από τον Ευρωπαϊκό Πίνακα Αποτελεσμάτων για την Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το συνέδριο «Deep Tech in Manufacturing: The High Potential for RIS» παρουσίασε την εφαρμογή του Deep Tech σε σχέση με το τρίγωνο της γνώσης, τονίζοντας την ανάγκη που υπάρχει για εκπαίδευση και τις πρωτοβουλίες που πρέπει να ληφθούν με στόχο την ανάπτυξη σχετικών ταλέντων αλλά και την επιτυχημένη εφαρμογή του Deep Tech στις μικρομεσαίες και στις νεοσύστατες επιχειρήσεις.

«Το πρόγραμμα EIT Manufacturing RIS, αναζητά τις πιο καινοτόμες συνεργασίες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Υπάρχει εξαιρετική προοπτική και ταλέντο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και το νέο CLC στην Ελλάδα θα μας επιτρέψει να συνεργαστούμε ακόμη πιο στενά με βασικούς συντελεστές και οργανισμούς έχοντας έτσι αμοιβαία οφέλη», εξήγησε ο Δρ. Κωνσταντίνος Γεωργούλιας, Director of EU Affairs and RIS, EIT Manufacturing.