Το εμβληματικό ρολό λουκάνικου της Greggs πρόκειται να απαθανατιστεί με το δικό του κέρινο ομοίωμα στο Μαντάμ Τισό.

Πρόκειται για ένα αγαπημένο κλασικό βρετανικό έδεσμα, το οποίο θα εκτίθεται δίπλα σε διάσημες προσωπικότητες όπως ο σερ Ντέιβιντ Άτενμπορο, ο Stormzy και ο Ουίλιαμ Σαίξπηρ.

Για περιορισμένο χρονικό διάστημα, θα φιλοξενείται στο τμήμα «Πολιτιστική Πρωτεύουσα» του κέρινου μουσείου του Λονδίνου, το οποίο είναι αφιερωμένο στα «είδωλα που συνέβαλαν στη διαμόρφωση της σύγχρονης βρετανικής κουλτούρας».

Η αλμυρή λιχουδιά θα παρουσιαστεί στην έκθεση την επόμενη εβδομάδα, εγκαίρως για την Εθνική Ημέρα Ρολού Λουκάνικου στις 5 Ιουνίου.

Θα τοποθετηθεί πάνω σε ένα μπλε βελούδινο μαξιλάρι, συνοδευόμενο από αναμνηστική πλάκα που θα αναφέρει ότι η Greggs ιδρύθηκε το 1951 και ότι κάθε χρόνο πωλούνται 365 εκατομμύρια ρολά λουκάνικου, το καθένα με 96 στρώσεις αφράτης ζύμης.

Το μοναδικό στο είδος του κέρινο αντίγραφο σηματοδοτεί την πρώτη φορά που ένα μεμονωμένο τρόφιμο λαμβάνει τη μεταχείριση διασημότητας.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Greggs, Ρόσιν Κάρι, δήλωσε: «Πρόκειται για έναν πραγματικό εορτασμό ενός εθνικού αγαπημένου και δεν θα μπορούσαμε να σκεφτούμε πιο ταιριαστό φόρο τιμής, ενόψει της Εθνικής Ημέρας Ρολού Λουκάνικου. Το να βλέπουμε το ρολό λουκάνικου μας να αντιμετωπίζεται ως διασημότητα είναι μια περήφανη και ελαφρώς σουρεαλιστική στιγμή για όλους εμάς στην Greggs».

Το αρτοποιείο αναφέρει ότι πουλάει ένα εκατομμύριο ρολά λουκάνικου κάθε μέρα, συμβάλλοντας ώστε η Greggs να καταγράψει πέρυσι κέρδη προ φόρων άνω των 200 εκατομμυρίων λιρών και συνολικές πωλήσεις που ξεπέρασαν τα 2 δισεκατομμύρια λίρες.

