Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Marketing Pulse, της πρώτης έρευνας για το marketing στη χώρα μας πραγματοποιήθηκε από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό The Marketing Hub στο κανάλι του στο Facebook, σε συνεργασία με το τμήμα marketing και επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η Μέλπω Γκόφα Head of Planning – SohoSquare και project manager του Marketing Pulse, παρουσίασε τα κύρια ευρήματα της έρευνας. Στο πάνελ των ομιλητών συμμετείχαν οι κκ Μιχάλης Βλασταράκης General Manager Group Marketing & Corporate Communications – Eurobank, η Χάιδω Ηλιοπούλου, Head of Brand Marketing Communications, Media & Insights – Vodafone, ο Μάρκος Φραγκουλόπουλος, Leader of Corporate Marketing της Interamerican και ο Σέργιος Δημητριάδης, Professor of Marketing & Head of Marketing & Communications Department – AUEB. Tην ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συζήτηση συντόνισε η Κατερίνα Νικολάου, founding member του Τhe Marketing Hub. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, στην οποία συμμετείχαν 69 κατά κύριο λόγο μεγάλες σε μέγεθος εταιρίες της χώρας μας….

Η θέση του Marketing είναι σήμερα ισχυρή στην Ελληνική αγορά και αναμένεται να γίνει ακόμα ισχυρότερη από το 2022 και τα επόμενα χρόνια

Η διείσδυση σε υφιστάμενη αγορά & η ανάπτυξη νέων προϊόντων / υπηρεσιών είναι οι κύριες στρατηγικές marketing που θα εφαρμόσουν οι περισσότερες εταιρείες στην Ελλάδα το 2022

Digital Marketing & Brand Building βρίσκονται στις πρώτες θέσεις των προτεραιοτήτων για τους marketers το 2022 καταλαμβάνοντας τα ίδια ποσοστά και βαρύτητες

Η αποτελεσματική διαχείριση των Data φαίνεται να είναι το καθολικό focus της Ελληνικής αγοράς. Είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι marketers σε κάθε επίπεδο πχ στελέχωση, upskilling κ.λπ

Οι προκλήσεις της αγοράς αντιμετωπίζονται με καλύτερα και ικανότερα στελέχη (και όχι τόσο με μεγαλύτερα marketing budgets)

O σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός μεγαλύτερου purpose για την εταιρία / μάρκα αποτελεί βασική προτεραιότητα για τους περισσότερους marketers

Όπως δήλωσε η Κατερίνα Νικολάου, founding member του The Marketing Hub “Το Marketing Pulse εκφράζει τη συλλογική πραγματικότητα των marketers στην Ελλάδα, και αποτελεί το σημείο αφετηρίας για να δημιουργήσουμε μια ενεργή κοινότητα στο The Marketing Hub, εστιασμένη στις πραγματικές ανάγκες των επαγγελματιών του marketing και με στόχο να συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου μέσα από το marketing”.

O Mάρκος Φραγκουλόπουλος, founding member του The Marketing Hub συμπλήρωσε: «Μέσω του Marketing Pulse θα μπορούμε από εδώ και στο εξής να έχουμε τον παλμό του marketing στη χώρα μας. Να δώσουμε φως σε κάθε πτυχή του, στη λειτουργία του, στον ρόλο του μέσα σε μια εταιρία, αναδεικνύοντας το έργο και την προσφορά των marketers στην ευρύτερη επιχειρηματική κοινότητα». Τα αναλυτικά ευρήματα της έρευνας είναι στη διάθεση των μελών του The Marketing Hub στην ενότητα “content hub” στο νέο σύγχρονο site του οργανισμού, το οποίο επίσης λανσαρίστηκε την ίδια περίοδο (themarketinghub.org).