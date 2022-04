Η φιλανθρωπική συναυλία του διάσημου ουκρανικού συγκροτήματος Okean Elzy με τίτλο «Everything will be alright» ηχογραφήθηκε στον σταθμό του μετρό «Golden Gate» στο Κίεβο. Ο σταθμός αυτός αποτελεί ένα από τα κύρια σύμβολα της ουκρανικής πρωτεύουσας και έναν από τους πιο όμορφους σταθμούς στον κόσμο όπου χιλιάδες Ουκρανοί γυναίκες και άνδρες έχουν βρει και συνεχίζουν να βρίσκουν καταφύγιο κατά τη διάρκεια των επιθέσεων στην πόλη. Η συναυλία διάρκειας 90 λεπτών μεταδόθηκε την Κυριακή, 24 Απριλίου 2022, από τις 21:00 μέσω του καναλιού 1+1 που είναι διαθέσιμο μέσω της πλατφόρμας ΕΟΝ στη Nova (θέση 821), ενώ είναι διαθέσιμη από την Τρίτη 26 Απριλίου και On Demand σε όλους συνδρομητές της πλατφόρμας ΕΟΝ. Η συναυλία διοργανώνεται από τη 1+1 media, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες μέσων ενημέρωσης στην Ανατολική Ευρώπη, στοχεύοντας να δώσει ελπίδα σε εκατομμύρια Ουκρανούς που επλήγησαν από τον πόλεμο και να συγκεντρώσει χρήματα για ανθρωπιστική βοήθεια για παιδιά που τραυματίστηκαν ή εκτοπίστηκαν βίαια από τον πόλεμο. Οι δωρεές είναι διαθέσιμες μέσω του παρακάτω συνδέσμου: ivsebudedobre.1plus1.ua/en.

Σημαντικό μέρος αυτής της συναυλίας αποτελείται από βίντεο αρχείου που ηχογραφήθηκαν από τον frontman του συγκροτήματος Svyatoslav Vakarchuk, ο οποίος έχει ταξιδέψει σε όλη τη χώρα από την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία και εμφανίστηκε σε καταφύγια, δρόμους, σταθμούς μετρό και εμπόλεμες ζώνες για να υποστηρίξει πολίτες, εθελοντές και στρατιώτες. Η ιδέα αυτού που ορισμένοι αποκαλούν «η πιο επικίνδυνη περιοδεία στον κόσμο» προέκυψε μετά την επίσκεψή του στο νοσοκομείο της Ζαπορίζια, όπου, για να ενθαρρύνει πολλούς τραυματίες, ο Vakarchuk κατέβηκε στην αυλή του νοσοκομείου και ερμήνευσε αυθόρμητα πολλά τραγούδια a cappella. Μέχρι στιγμής, έχει εμφανιστεί σε μια περιοδεία υποστήριξης σε δώδεκα πόλεις της Ουκρανίας, επισκεπτόμενος σχολεία, πανεπιστήμια και άλλα ιδρύματα με σκοπό να προσφέρει σε όλους υποστήριξη, ελπίδα και δύναμη για να αντέξουν τον πόλεμο.

Οι Okean Elzy είναι ένα ουκρανικό ροκ συγκρότημα που ιδρύθηκε το 1994 στο Lviv. Καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας τους, αντιπροσωπεύουν ανθρωπιστικές και δημοκρατικές αξίες και είναι ένα από τα συγκροτήματα με τη μουσική των οποίων έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές Ουκρανών.